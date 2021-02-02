Президент "Реала" заразился коронавирусом

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заболел коронавирусом.

Тест 73-летнего Переса дал положительный результат. Как сообщает сайт мадридского клуба, президент "сливочных" чувствует себя нормально и не испытывает симптомов заболевания.

Ранее в "Реале" коронавирусом заболел главный тренер Зинедин Зидан, но он уже выздоровел и вернулся к работе.

Перес стал президентом "Реала" в 2000 году, в 2009-м он был снова избран на этот пост. За время его правления мадридцы пять раз выигрывали Лигу чемпионов и чемпионат Испании, не раз побеждали в Кубке и Суперкубках Европы и Испании.

В нынешнем чемпионате "Реал" идет на третьем месте, пропустив вперед "Атлетико" и "Барселону".