Принять участие в итальянской лотерее можно будет с помощью чека

"Положите в карман чек из магазина и выиграйте до пяти миллионов евро", - призывают организаторы лотереи, которая стартует в Италии 11 марта. Желающие принять участие в розыгрыше должны зарегистрироваться на указанном портале и получить код онлайн.

На чеке печатается комбинация цифр, которая может стать счастливым числом при совпадении с заветным кодом в еженедельных и ежемесячных розыгрышах. Победители могут рассчитывать на выигрыш до 100 000 евро. В конце года выплачивается главный приз в размере пяти миллионов евро, который даже не облагается налогом.

Правительство пытается стимулировать с помощью лотереи розничный товарооборот и вывод торговли из тени. Перспектива возможного выигрыша, вероятно, побудит многих клиентов настаивать на получении квитанции при оплате. Несмотря на то, что в Италии это требование уже несколько десятилетий является законным, владельцы магазинов часто "забывают" о своих обязанностях, отмечает портал BDO.it.

Торговая ассоциация Confcommercio пожаловалась, что лотерея начинается в трудное для торгового сектора время. Многие магазины, рестораны и кафе закрыты в связи с пандемией. Лотерея чеков уже опробована в других европейских странах, в том числе в Португалии, Словакии, Латвии и Литве.