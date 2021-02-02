"Проклятие ведьмы" дошло до экранов России

У нас обожают переименовывать фильмы. Вот и "Расплату" обозвали "Проклятием ведьмы", хотя единственное "послание" британского опуса в том, что героиня, как мы теперь знаем, - не ведьма, ибо таковых не существует. И что полмиллиона таких невинных жертв веры сожгли в годы "святой инквизиции" - так и значится в финальном титре, в назидание всем фанатикам.

Героиню пытает сам Дьявол, но ни прическа, ни цвет кожи от этого не пострадают. Одно слово - Средневековье! Фото: bondit

Фильм снял Нил Маршалл, известный по триллерам "Хеллбой", "Псы-воины" и сериалу "Игра престолов", у него много поклонников. На этот раз режиссер их удивит тем, что можно назвать жертвенной мощью любовной страсти.

Картина изумляет беспомощностью во всех компонентах - от сценария, которого нет, до примитивных работ оператора и актеров. Это совсем не тот Маршалл, которого трудно упрекнуть в скуке. Это Маршалл, надолго замирающий на каждом кадре, не замечающий длиннот, повторов, несообразностей. Это Маршалл влюбленный, Маршалл под каблуком.

В чем казус? Сценарий написан им в соавторстве с красивой актрисой и подругой жизни Шарлоттой Кирк, причем ясно, кто из двоих ведет игру. Она же значится в числе продюсеров картины. Она же исполнительница роли Грейс - красавицы-жены и матери новорожденной малютки. Действие происходит в Англии 1665 года, в стране бесчинствует чума, и муж героини покончил с собой, чтобы не заразить любимую. Но Грейс, даже потеряв супруга, не растеряла принципы - отвергла притязания местного лендлорда. Тот озлобился, объявил ее ведьмой, на которую не действует даже чума. И вот Грейс в заточении, ее со знанием дела пытает ученый истребитель ведьм, ее подвергают насилию и унижениям, пока она с помощью тюремного служки не учинит побег с пожаром, стрельбой и сотрясением основ.

Все это крайне драматично. Стойкость средневековой Зои Космодемьянской вызывала бы уважение, кабы не странный парадокс: среди нечистот и гниющих на улицах Лондона чумных трупов цветет изнеженное создание XXI века с тщательно уложенными белокурыми локонами и кожей, возделанной в лучших салонах Калифорнии. Эта Грейс с самого начала плохо вписывается в мир замшелых стен и унавоженных дорог, и даже когда родной муж ее целует, невольно вздрогнешь от соприкосновения немытой щетины с пудрой luxury, от этого интима Красавицы с Чудовищем.

Обвиненной в колдовстве героине грозит костер. Она в застенках, ей чудятся объятия дьявола, похожего то на клыкастое чудище, то на огромного кузнечика, то на утраченного мужа. Ей является мама, давно спаленная жаром инквизиции, и еще много чудовищ, порожденных сном разума по имени вера. Непокорную Грейс насилуют, бьют кулаками, локтями и ступнями, ее интимное раздирают ржавыми орудиями пыток, рубаха залита кровью - но ангельское лицо по-прежнему годится для рекламы салонов красоты, а прическа несминаема, как у раннего Джеймса Бонда. Актриса громко кричит, делая вид, что ее чрево терзает невыносимая боль, но не нужно проницательности Станиславского, чтобы ей не поверить.

Полмиллиона невинных жертв веры сожгли в годы инквизиции в назидание фанатикам. Об этом напомнит фильм

"Проклятие ведьмы" можно назвать "Проклятием Нарцисса". Сценаристке-актрисе хочется сыграть трагическое, изобразить Жанну д`Арк, и она инициирует эту киноавантюру, чтобы выразить сочувствие жертвам инквизиции всех времен. Но пожертвовать прической не готова - она как птица Феникс: из огня встает еще прекраснее. И ослепленный режиссер не видит несообразностей и действа и сценария, где все события руководимы сверхзадачей показать, как красиво страдает любимая подруга. Как пламя смертного костра оттеняет нежность ее щек. Как ниспадают на окровавленную простыню локоны. Как хороши, как свежи были розы даже в суровую годину чумы. И как эффектно они контрастируют с чумными язвами умирающих - по-своему совершенными изделиями мастеровитых гримеров. Работу Шарлотты Кирк здесь трудно назвать актерской - это работа модели, демонстрирующей стойкость тонального крема Este Lauder даже в условиях средневековых пыток, для вящего эффекта воспроизведенных на подиуме.

Отвага режиссера и его ведущей актрисы по достоинству оценены: фильм "Проклятие ведьмы" получил награды от фестивалей в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и Торонто.