Прокурор: Навальный - единственный гражданин РФ, получивший 2 условных срока

Прокуратура поддержала представление ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный.

Об этом во время выездного заседания Симоновского суда в Мосгорсуде заявила прокурор Екатерина Фролова. Она также попросила суд до вступления решения в законную силу избрать для Навального меру пресечения в виде заключения под стражу.

По словам прокурора, Алексей Навальный - единственный гражданин России, который получил два условных срока.

"То есть к нему было применено беспрецедентное снисхождение", - отметила гособвинитель. Однако, по ее словам, он не встал на путь исправления, напротив, продолжает грубо попирать нормы российского законодательства. Прокурор также напомнила, что Навальный и раньше нарушал условия условного освобождения. По данным прокуратуры, решением Симоновского районного суда Москвы от 04.08.2017 в связи с неоднократным нарушением установленных приговором суда обязанностей путем систематических неявок без уважительных причин в Уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию, а также привлечением трижды к административной ответственности, испытательный срок Алексею Навальному был продлен на 1 год, то есть до 29.12.2020.

Судья Наталия Репникова удалилась для вынесения решения в совещательную комнату.