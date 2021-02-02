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02.02.2021 18:36
Рубрика: Происшествия

Прокурор: Навальный - единственный гражданин РФ, получивший 2 условных срока

Текст: Иван Егоров

Прокуратура поддержала представление ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный.

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Об этом во время выездного заседания Симоновского суда в Мосгорсуде заявила прокурор Екатерина Фролова. Она также попросила суд до вступления решения в законную силу избрать для Навального меру пресечения в виде заключения под стражу.

По словам прокурора, Алексей Навальный - единственный гражданин России, который получил два условных срока.

"То есть к нему было применено беспрецедентное снисхождение", - отметила гособвинитель. Однако, по ее словам, он не встал на путь исправления, напротив, продолжает грубо попирать нормы российского законодательства. Прокурор также напомнила, что Навальный и раньше нарушал условия условного освобождения. По данным прокуратуры, решением Симоновского районного суда Москвы от 04.08.2017 в связи с неоднократным нарушением установленных приговором суда обязанностей путем систематических неявок без уважительных причин в Уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию, а также привлечением трижды к административной ответственности, испытательный срок Алексею Навальному был продлен на 1 год, то есть до 29.12.2020.

Судья Наталия Репникова удалилась для вынесения решения в совещательную комнату.

Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд

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