Постановление администрации Псковской области от 2 февраля 2021 года № 14 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Псковской области на 2021 год"

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Администрация области постановляет:

1. Установить по Псковской области величину прожиточного минимума на 2021 год в расчете на душу населения 11807 рублей, для трудоспособного населения - 12790 рублей, для пенсионеров - 9692 рубля, для детей - 11779 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковская правда".

Губернатор области М.Ведерников







