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02.02.2021 17:20
Рубрика: Власть

Путин: Конкурс "Учитель года" надо показывать интересно

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин считает, что россияне должны знать участников Всероссийского конкурса "Учитель года", а сам процесс соревнования следует показывать в занимательной форме, как телешоу. Такое мнение он высказал в ходе встречи с лауреатами конкурса.

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Он подчеркнул, что этапы проходят в течение всего года, а за звание лучшего учителя года борется много замечательных и интересных педагогов, однако "страна их не видит".

"Многие знают всякие передачи типа "Форт Боярд", - привел он пример. "Это не значит, конечно, что мы в такой форме должны проводить конкурс "Учитель года", прыгать и скакать не переставая, хотя в финал попали пять учителей физкультуры", - пошутил президент.

"Но если сделать хорошую программу, хороший контент, красиво и талантливо, у нас конкурс "Учитель года", вы и ваши коллеги, могут быть постоянно в центре внимания общества", - сказал Владимир Путин, обращаясь к участникам встречи.

По его мнению, можно было бы сделать отдельные выпуски по разным дисциплинам - истории, литературе, географии, биологии, математике. "Учителя могли бы в течение всего года ярко, интересно, красиво рассказывать о своей работе, о своей профессии, о своих направлениях деятельности", - полагает Путин. Тогда конкурс сможет смотреть с удовольствием вся страна "и профессия учителя будет всегда на должном уровне находиться в общественном сознании", уверен он.

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Президент попросил министра просвещения Сергея Кравцова "подумать на эту тему" и пообещал, что поговорит "с коллегами из СМИ, кто занимается контентом подобного рода".

В качестве удачного примера он привел праздник выпускников школ "Алые паруса", который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. "Один из лучших в мире, таких просто нет", - оценил Владимир Путин.

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