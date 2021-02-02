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02.02.2021 17:03
Рубрика: Власть

Путин: Меня смущают слова "элитный, элитарный"

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин признался, что его смущают слова вроде "элитный" и "элитарный" в названиях учебных заведений. Об это он сказал в ходе встречи с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года", отвечая на вопрос победителя Михаила Гурова, учителя математики из лицея классического элитарного образования в Ростове-на-Дону.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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"То, что образование, видимо, в лицее на должном уровне дается, это понятно, потому что вы стали победителем конкурса "Учитель года", - отметил глава государства. - Но меня все время смущают слова "элитный, элитарный".

"Почему нельзя просто - лицей классического образования? Кто там придумывает у вас такие названия сложные, которые не радуют ухо простого человека?" - спросил он.

Путин предположил, что это может быть "способ привлечь родителей, которые могут денежки заплатить". "Потому что видя "элитный, элитарный", сразу думаешь: вот тут что-то есть такое, чего в других местах нет", - отметил он.

"Но то, что образование качественное, повторю, это видно по тому, что вы выиграли этот престижный конкурс", - добавил президент и пожелал успехов Михаилу Гурову.

Власть Работа власти Госуправление Общество Образование Президент

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