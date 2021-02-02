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02.02.2021 17:16
Рубрика: Власть

Путин: Нужно реагировать на вредоносный контент без ущерба свободе слова

Текст: Татьяна Замахина

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о вредоносном материале в соцсетях. Интернет-платформы - это прежде всего бизнес, который любой ценой гонится за прибылью, констатировал глава государства. Реагировать на тот контент, который "подбрасывают" пользователям, по его оценке, нужно, но аккуратно.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Эта тема поднималась на встрече Путина с лауреатами конкурса "Учитель года".

"Вы затронули очень тонкую и важную сферу, - сказал президент собеседнику. - Интернет-платформы - это прежде всего бизнес. Мы никогда не должны об этом забывать. А что стоит во главе бизнеса? Извлечение прибыли".

К сожалению, очень часто ее делают любой ценой, отметил российский лидер.

"Плевать они хотели на то, что тот или иной контент наносит ущерб тем людям, на которых он направлен, - добавил Путин. - К сожалению, информационные платформы все больше и больше пытаются управлять сознанием. Изучают своего клиента и подбрасывают ему то, что считают нужным. И человек начинает принимать решения, не осознавая того, что им руководят".

Он резюмировал, что "это очень тонкая вещь". "Мы должны реагировать на это, но не принимая решений, которые ограничивали бы свободу выбора, свободу слова", - призвал президент.

Власть Работа власти Госуправление Общество Образование Президент

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