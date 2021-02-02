Путин побеседует с финалистами конкурса "Учитель года"

Во вторник президент РФ работает из Ново-Огарево. Владимир Путин пообщается с учителями и проведет международный телефонный разговор.

"Президент сегодня встретится с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года" в режиме видеоконференции", - объявил на брифинге журналистам​​​ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

У конкурса давняя история, он очень значим для всех педагогов, сказал Песков. По его словам, Владимир Путин пообщается с ними в свободном режиме.

В этом году победителем был объявлен Михаил Гуров, учитель математики из частной школы, Ростов-на-Дону, и президент поговорит и с ним.

Кроме того, Путин проведет несколько непубличных встреч и международный телефонный разговор вечером.