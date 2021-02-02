Новости

Лучшим учителем России признан ростовчанин Михаил Гуров 13:36
Начались съемки третьего сезона "Пацанов" 13:35
Вице-канцлер ФРГ считает, что "Северный поток-2" достроят в этом году 13:31
Песков напомнил об отношении Путина к Ельцину 13:25
Песков назвал оправданными действия полиции в отношении участников несанкционированных акций 13:18
Принять участие в итальянской лотерее можно будет с помощью чека 13:16
Путин побеседует с финалистами конкурса "Учитель года" 13:08
Умер актер Дастин Даймонд 13:07
Климов: Незаконные акции проводятся с прицелом на выборы в Госдуму 13:07
Минобороны Казахстана похвасталось новой российской техникой 13:05
В честь Сталинградской битвы прогремел "Выстрел памяти" 12:58
Мэнсона вырежут из "Американских богов" из-за обвинений в насилии 12:57
В Челябинске отдали под суд налетчика, попавшего под машину 12:55
В Подмосковье мужчина убил тещу после 10 лет издевательств 12:50
В Совфеде обсудят вопрос о наказании за призывы к санкциям против россиян 12:42
Оперштаб: Еще 5012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 12:32
Меркель высказалась против предоставления привилегий привившимся от COVID-19 12:29
Фото: актрису "Универа" Светлану Степанковскую избили в ночном клубе 12:17
Более 50 жителей Красноярска отравились водопроводной водой 12:12
Умер актер из "Клана Сопрано" Хэл Холбрук 12:06
ФМБА намерено начать клинические испытания вакцины от COVID-19 в июле 11:58
Папарацци засняли Криса Хемсворта в новом костюме Тора 11:57
Рособрнадзор прокомментировал идею бесплатной системы репетиторства 11:54
Запись на прививку от COVID-19 через Госуслуги работает в большинстве регионов 11:41
Один из создателей "Симпсонов" Марк Уилмор умер от коронавируса 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
02.02.2021 13:08
Рубрика: Власть

Путин побеседует с финалистами конкурса "Учитель года"

Текст: Кира Латухина

Во вторник президент РФ работает из Ново-Огарево. Владимир Путин пообщается с учителями и проведет международный телефонный разговор.

Фото: photoxpress
Учитель года: Наша работа - это не спринт, иногда надо поберечь силы

"Президент сегодня встретится с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года" в режиме видеоконференции", - объявил на брифинге журналистам​​​ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

У конкурса давняя история, он очень значим для всех педагогов, сказал Песков. По его словам, Владимир Путин пообщается с ними в свободном режиме.

В этом году победителем был объявлен Михаил Гуров, учитель математики из частной школы, Ростов-на-Дону, и президент поговорит и с ним.

Кроме того, Путин проведет несколько непубличных встреч и международный телефонный разговор вечером.

Власть Работа власти Президент Учитель года

Главное сегодня

Движение по нескольким улицам ограничено в Москве
Цены на нефть выросли на всех площадках благодаря ограничениям ОПЕК+
Минтруд РФ направил предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров
На Алтае возбудили уголовное дело в связи с гибелью экс-министра РФ
Ученые объяснили, какая вакцина быстрее вырабатывает антитела к COVID-19
О чем говорил Владимир Путин на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021"
Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит