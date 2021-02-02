Владимир Путин поздравил победителя конкурса "Учитель года России" Михаила Гурова и поддержал его идею объявить 2023-й Годом математики. За звание лучшего борется много замечательных и интересных педагогов, однако "страна их не видит", заметил президент и предложил проводить конкурс в новом телеформате - зрелищно, ярко и красиво. В целом, по его оценке, система образования достойно справляется с трудностями пандемии, и в этом помогли технологии и оснащение, которые появились в последние годы. "Еще совсем недавно казалось невозможным, чтобы в каждой школе - а их у нас почти 40 тысяч - был интернет", - заметил президент и пообещал сделать еще больше, чтобы школы в стране были по-настоящему современными.

В конкурсе участвуют много ярких интересных педагогов, но их никто не видит, заметил президент и предложил это исправить. Фото: EPA

Во вторник Владимир Путин встретился с лауреатами конкурса. Президент назвал учительский труд благородным, творческим, нелегким и очень ответственным - это вызывает уважение. "Именно от школьного учителя, наставника во многом зависит, кем вырастет человек, каким он станет", - заметил он.

"Как бы далеко вперед ни шагали современные технологии, они, конечно, не могут заменить живое общение. Это, действительно, совместное творчество ученика и учителя", - заявил Путин. Роль наставника в образовании и воспитании остается навсегда определяющей. И в этом все еще раз убедились в период пандемии, дистанционного обучения. Президент еще раз поблагодарил преподавателей за работу в сложное время.

"Да, наверное, не все было гладко и идеально, но в целом наша система образования - и вообще наша страна - на всех уровнях через испытания проходит достойно", - сказал Путин. Справиться с трудностями школам помогли оснащение и ресурсы, которые появились у них за последние годы. Многого еще не хватает, и надо сделать еще больше, убежден президент. "Мы и дальше будем делать все для того, чтобы школа, система образования были по-настоящему современными, чтобы каждый ребенок смог раскрыть свой талант, а учитель чувствовал поддержку государства и общества", - заверил Путин.

Только на выплаты классным руководителям - это 800 тысяч человек, или около 75 процентов, - в ближайшие три года будет направлено почти 225 млрд рублей, объявил президент. "Будем, конечно, развивать и системы, платформы, которые помогают педагогам оттачивать свое мастерство", - добавил он.

Учителя вышли на видеосвязь из триумфального зала музея-панорамы "Сталинградская битва". "Символична и сегодняшняя дата... Вне зависимости от того, какой жизненный путь выбирает человек, он должен знать и уважать историю своей страны, свои корни и истоки, чтить подвиг, совершенный ради сегодняшних поколений нашими предшественниками", - сказал Путин.

Победитель конкурса Михаил Гуров попросил сделать 2023 год Годом математики. Но прежде чем прокомментировать, глава государства обратил внимание на название лицея, где тот работает. "Меня все время смущают такие слова - "элитные", "элитарные"... Кто это придумывает у вас такие сложные названия, которые не нравятся слуху нормального человека?" - удивился он. Путин предположил, что это, возможно, способ привлечь "родителей, у которых денежки есть".

Отвечая на просьбу, президент подчеркнул, что Россия гордится математической школой. "Математика пронизывает всю нашу жизнь, все сферы деятельности. Без фундаментальных знаний в области математики дальше двигаться невозможно", - заметил он.

Создается четыре математических центра - два в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, в 2022 году Россия примет математический конгресс. "И вообще, конечно, мы должны будем все больше внимания уделять этому предмету", - согласился Путин.

- 2023 год действительно рассматривается в правительстве как год, который можно объявить Годом математики, и, безусловно, мы это поддержим, - обещал он.

Один из учителей отметил риски, которые несут для молодежи такие соцсети, как "Тик-Ток". "Эти платформы прежде всего бизнес, мы никогда не должны об этом забывать... Во главе бизнеса стоит извлечение прибыли. И очень часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категорий людей, на которые направлен", - ответил президент.

Зачастую информационные платформы все больше начинают управлять сознанием, изучают "клиента" и подбрасывают ему то, что считают нужным, продолжил президент. "И человек начинает принимать решения, даже не осознавая того, что им руководят", - пояснил он, напомнив, что недавно об этом говорил и на Давосском форуме.

- Конечно, мы должны об этом думать, как-то реагировать на это, в то же время не принимая решений, которые ограничили бы свободу человека, свободу выбора и свободу слова, - сказал Путин.

Идею снять фильмы про выдающихся учителей глава государства назвал хорошей. "Проговорим это обязательно и в администрации президента, и с коллегами поговорим с наших каналов основных, с компаниями обсудим, которые работают в этой сфере", - обещал он. Такие фильмы повысили бы престиж учительской профессии.

Профессия учителя должна быть в центре внимания общества

В конкурсе "Учитель года" участвует много ярких интересных людей, но их никто не видит, посетовал Путин. Он вспомнил передачу "Форт Боярд" и добавил, что, конечно, это не значит, что надо в такой форме проводить конкурс "Учитель года" - "прыгать и скакать, не переставая". Но если сделать хорошую программу, красиво и талантливо, то и конкурс, и сами учителя постоянно могут быть в центре внимания общества, продолжил президент. По каждому предмету можно сделать отдельную интересную передачу и организовать конкурс так, что его сможет с удовольствием смотреть вся страна. "И профессия учителя всегда будет находиться на должном уровне в общественном сознании", - сказал он и пообещал поговорить с руководством СМИ. Учителя могли бы в течение года, привлекая учеников, ярко и красиво рассказывать о своей работе, заключил Путин.