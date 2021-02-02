Путин призвал к поддержке языков и культуры народов РФ

Власти РФ должны больше внимание уделять поддержке языков, культуры и литературы народов РФ, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе встречи во вторник с лауреатами конкурса "Учитель года".

"Сколько бы ни было проблем в Советском Союзе, там этому уделяли больше внимания, чем мы сегодня, - констатировал российский лидер. - Хотел бы обратить внимание коллег на это обстоятельство".

Президент напомнил, что языки - это наше общее культурное богатство. "То, на что мы опираемся и чувствуем себя уверенно, - пояснил Путин. - Мы едины, но это разнообразие делает систему устойчивее.

При этом русский язык объединяет всю страну, подчеркнул глава государства.