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Рубрика: Власть

Путин: Система образования достойно проходит испытания, связанные с пандемией

Текст: Ксения Воронцова
Система образования в России, как и вся страна, достойно проходит испытания, связанные с пандемией коронавируса, заявил Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса "Учитель года".

Президент поприветствовал собравшихся по видеосвязи, отдельно отметил абсолютного победителя - учителя математики из Ростовской области Михаила Гурова. "Каждый из вас, безусловно, достойный претендент на столь высокое звание. Вы доказали это работой в школе со своими воспитанниками, успешно прошли через сложные этапы конкурсных испытаний, получили заслуженную оценку коллег, педагогического сообщества", - сказал он. Путин выразил уверенность, что такое признание станет стимулом к покорению новых вершин.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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По его словам, именно от учителя в школе во многом зависит, кем вырастет человек, каким он станет. "Как бы далеко вперед ни шагали современные технологии, они, конечно, не могут заменить живое общение (мы уже много раз в последнее время это упоминали), не могут передать всю полноту, многогранность постижения, передачи знаний", - подчеркнул Владимир Путин, напомнив, что в период пандемии в этом все не раз убедились.

Он поблагодарил преподавателей за работу в это сложное время. "Да, наверное, не все было гладко и идеально, но в целом наша система образования - и вообще наша страна - на всех уровнях через испытания проходит достойно", - заявил глава государства.

Власть Работа власти Госуправление Общество Образование Президент Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Видео

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