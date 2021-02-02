"Радио Свобода" оштрафовали на 2,2 млн рублей

Владельцу СМИ "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признана в России иноагентом) выписали штраф 2 млн рублей, и еще 200 тыс. рублей - гендиректору организации, сообщили в Роскомнадзоре. Причина - отсутствие маркировки СМИ-иноагентов.

По закону "О СМИ" материалы иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. "Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств", - пояснили в Роскомнадзоре.

Административное наказание владельцу и руководителю "Радио Свобода" назначено за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах "Idel.Реалии", "телеканал Настоящее Время", "Сибирь. Реалии", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признаны в России иноагентами). В конце января организация и ее гендиректор уже были оштрафованы на 1,1 млн рублей за отсутствие маркировки в материалах изданий "Крым.Реалии" и "Фактограф" (признаны в России иноагентами).

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году. Согласно ему иноагентами признаются юрлица, зарегистрированные за рубежом, или иностранные структуры, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы, и финансируемые из иностранных источников. На сайте Минюста ведется реестр СМИ-иноагентов. Сейчас в него входит 17 изданий.

В конце декабря 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о признании иноагентами физлиц и общественных объединений, которые финансируются из-за рубежа. СМИ при упоминании иноагентов в публикациях обязаны указывать, что эти лица выполняют функции иноагентов.