В виртуальном формате прошел очередной, 51-й Давосский форум. В нем впервые после 2008 принял участие Путин. Я бы в его речи выделил одну фразу: ни у кого нет универсальных, чудодейственных рецептов решения тех общеизвестных проблем, к которым пришло Человечество.

Главное - та 4 Промышленная Революция, ни "придержать", ни "ускорить", ни "повернуть" которую никто не может. Киберфизические системы, интернет вещей, квантовые вычисления... Все эти годами звучащие заклинания мало понятны обычному человеку, такому как я. Практически ясно лишь одно: большинство существующих профессий или исчезнут, потеряют смысл или изменятся до неузнаваемости. Чем занять массу "ненужных рук и мозгов"? Ясно, что в этой ситуации неизбежно трансформируются и все социальные, политические, государственные системы, как и культурные коды. Знать бы еще, как именно... Еще важней и непонятней "антропологические изменения" Homo, который вступает в симбиоз с компьютером.

Из более очевидных проблем: растущий разрыв между богатыми и бедными внутри развитых стран и перетасовка "полюсов Мира". Если Африка, Латинская Америка, часть Центральной Азии остаются (или даже еще в бОльшей мере становятся) "периферией Мира", то Ю-Вост. Азия уверенно вытеснила США с позиции "Мастерской Мира". Зато пьедестал Интеллектуально-эстетического Центра Пазла США никому уступать не собираются, несмотря на потрясающие их изнутри конфликты, раскол Нации, невероятные вещи вроде "маккартизма политкорректности", охоты на ведьм, всего этого "1984", вышедшего в новом издательстве "Черная жизнь имеет значение"... Непонятны координаты ЕС в этом Прекрасном Новом Мире, место России, стран СНГ...

Трансформировалась сама "демократия". Я далек от конспирологических ковид-диссидентских теорий, согласно которым вся Пандемия - лишь гигантский Эксперимент по обкатке новых моделей управления обществом. Хотя повод для них специально "подбрасывает" новая книга основателя и руководителя Давоса К. Шваба, эти утопии кажутся всего лишь интеллектуальными упражнениями. Но что государства ЕС по отношению к своим гражданам в мирное время действуют по-военному, жестко вводят локдауны ("без демократических дискуссий"), устанавливают "медицинскую диктатуру", далеко не всегда понятно, насколько разумно обоснованную (как любая диктатура!), - это факт. Кстати, "авторитарная Россия" в этом важнейшем вопросе гораздо свободнее "эталонных демократий Запада".

Как сложится Новый Пазл: диктат общественно-государственной Политкорректности + Виртуальная реальность + доминирование Гигантов Большой Цифры? Как и Интернет, это глобальный Мир, но Мир, который не понимается и инстинктивно отторгается огромным числом (а по многим позициям - подавленным большинством!) граждан США и ЕС. Вот только их мнение каким-то чудом не влияет на исход выборов, или, точнее, так ловко "конвертируется" в ходе этих выборов, что они в итоге "добровольно и с песнями" голосуют за то, что им самим чуждо... и боятся сказать (даже самим себе!) об этом.

Мировое соотношение неопределенностей - почти во всем

Странный Мир, конечно. Вот только наивно думать, что нас это не коснется. Еще и как коснется и уже касается - "убежать с Шарика" некуда (когда-то еще Маск переселит нас на Марс!), а из Времен 4 Революции сбежать тем более невозможно - находишься ли ты в ее "голове" или "хвосте", от нее не "отделишься".

Какая же роль политики в этом Наползающем Мире? Профессии политиков и чиновников тоже подвергнутся трансформации в "Новой Реальности", но пока что они склонны решать старые, утратившие смысл конфликты и проблемы, как в известном анекдоте, искать не где потеряли, а где светлее. Где БЫЛО светлее...

На фоне перечисленных выше "центровых" проблем, скажем, вопросы геополитики кажутся средством УХОДА от реальных вызовов, а не ответом на них.

Территориальные споры и претензии, тысячи лет составлявшие главный нерв политики, в сегодняшнем Мире - скорее дань Истории ("реконструкции"), чем взгляд на Реальность. Смахивают на разработку "задач кавалерии" в современной Армии. Кстати, об Армии. Мировая война с ковидом - вот она, сегодняшняя война, возможно, и завтра "войны" будут такого же типа. На этом фоне Мировая гонка вооружений, эти 2 трлн. долл. в 2019 год, кажутся каким-то "железным пузырем", дорогой, но старомодной игрой "в ракеты и танки". Ведь все десятки лет ЗНАЮТ (об этом, кстати, Путин тоже сказал), что Глобальный Горячий Конфликт просто НЕВОЗМОЖЕН - это Взаимно-коллективный суицид без всякого шанса на чей-то выигрыш. Но "игры" продолжаются. Способ для политиков и военных (и их патриотических фанатов) сохранять Статус, поддерживать самооценку в глазах избирателей и своих собственных?

В своей речи Путин повторил известный лозунг "единой Европы - от Лиссабона до Владивостока". Красивый слоган, но какое в нем реальное содержание? А вот смягчение однообразной "войны слов", облегчение гуманитарных контактов, расширение торговли - это, очевидно, было бы только полезно всем сторонам. России, к тому же необходимо работать над улучшением инвестиционного климата - без широких контактов с передовыми технологическими странами нам в их число не войти. Да, не стоит (по нашей манере "из крайности в крайность") и прибедняться - те же созданные в РФ вакцины говорят, что Россия во многих отношениях является развитой страной XXI века. Но к числу Лидеров 4 Революции ее не отнесешь. Мировое соотношение неопределенностей - почти во всем. Что ж, пока есть Неопределенность, есть и История.