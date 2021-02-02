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Рубрика: Культура

Редкие фильмы из собрания Госфильмофонда выложат в Сеть

Текст: Наталья Лебедева
Госфильмофонд России и портал "Культура.РФ" запустили новый онлайн-проект "Открытая коллекция". Каждый месяц на портале будут появляться более 20 редких фильмов советских и российских режиссеров из коллекции главного киноархива, многие из которых ранее были доступны только исследователям.
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

По словам директора Департамента информационного и цифрового развития Минкультуры РФ Вадима Ванькова, проект "Открытая коллекция" - это уникальная возможность познакомить зрителей с настоящими жемчужинами российского кино, которые раньше никто не видел.

Названы лидеры кинопроката в России

В первом выпуске представлены 23 кинокартины разных лет - фильмы о Великой отечественной войне, кино для детей, экранизации классики и масштабные исторические ленты. Как, например, впечатляющий своим размахом фильм 1913 года "300-летие царствования дома Романовых". Эта большая историческая постановка ставилась одновременно с картиной Александра Ханжонкова "Воцарение Дома Романовых", но осуществлена в более крупном масштабе. Фильм начинается событиями Смутного времени, а заканчивается документальными кадрами коронации Николая II.

Зрители смогут увидеть фильм Григория Рошаля "Господа Скотинины" 1926 года, снятый по мотивам комедии Дениса Фонвизина "Недоросль", агитфильм 1925 года "Луч смерти" о борьбе против эксплуататоров с помощью мощного оружия и научно-фантастический агитфильм 1935 года "Гибель сенсации", рассказывающий об изобретателе-утописте, создавшем робота в надежде преобразовать социальный уклад всего общества.

Заслуживает внимания и музыкальная комедия Барнета "Новгородцы" ("Славный малый"), снятая по повести Петра Павленко "Мстители" и рассказывающая историю любви деревенской девушки Кати и французского летчика Клода, которого спасли от смерти новгородские партизаны.

Также в списке драма о борьбе белорусских крестьян против гнета польских панов в годы царствования Павла I "Соловей" (1937 год), фильм "Иностранка" (1937 год) о бедной девочке из капиталистической страны, оказавшейся в советском детском саду, сказка "Волшебное зерно" (1941 год), военная мелодрама "Актриса" (1942 год), узбекский немой детский фильм "Клыч" (1935 год) и многие другие киноленты.

Справка "РГ"

Госфильмофонд России - главный и крупнейший архив кинофильмов Российской Федерации, член Международной федерации киноархивов (FIAF). Госфильмофонд - многофункциональный комплекс, играющий важную роль в развитии и популяризации российского кино. В состав Госфильмофонда входит кинотеатр "Иллюзион", в котором можно посмотреть как архивные фильмы - редкие находки из коллекции и любимую многими поколениями классику, так и современное авторское и фестивальное кино на языке оригинала.

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