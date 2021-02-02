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Рубрика: Общество

Вызваны в РАН

Демидовских лауреатов поздравят в Москве и ждут на Урале
Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8372)
Как стало известно "РГ", торжественная церемония вручения Демидовских премий за 2020 год пройдет 9 февраля в здании президиума РАН. Чествовать новых лауреатов в этот раз решено в Москве, хотя много лет такие церемонии проводились на Урале, откуда пошла традиция Демидовских премий. Как пояснил глава попечительского совета научного Демидовского фонда академик РАН Геннадий Месяц, на такой вариант пошли, чтобы минимизировать риски, связанные с переездами, для самих лауреатов. И не нарушать введенных ограничений на проведение массовых мероприятий.

Имеет значение и то, что нынешний год объявлен в России Годом науки и технологий. И вручение Демидовских премий сознательно приурочили к стартовым мероприятиям, которые пройдут в Москве. Ректору МГУ Виктору Садовничему Демидовская премия-2020 присуждена как создателю и руководителю известной математической школы. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов, известный востоковед, историк и политолог, отмечен премией в номинации "Общественные науки". В компании с ними еще один академик - Леопольд Леонтьев, яркий представитель школы уральских металлургов, главный научный сотрудник Института металлургии Уральского отделения РАН.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Садовничий: Развитие всей науки связано с искусственным интеллектом

В смежной области с академиком Леонтьевым, только на производстве, главные интересы и достижения четвертого лауреата: в номинации "Новые технологии" им стал председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский. Как сказано о нем в представлении, "выдающийся инженер и организатор научно-технических программ с привлечением академических, вузовских учреждений, а также частных промышленных предприятий".

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