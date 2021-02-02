Имеет значение и то, что нынешний год объявлен в России Годом науки и технологий. И вручение Демидовских премий сознательно приурочили к стартовым мероприятиям, которые пройдут в Москве. Ректору МГУ Виктору Садовничему Демидовская премия-2020 присуждена как создателю и руководителю известной математической школы. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов, известный востоковед, историк и политолог, отмечен премией в номинации "Общественные науки". В компании с ними еще один академик - Леопольд Леонтьев, яркий представитель школы уральских металлургов, главный научный сотрудник Института металлургии Уральского отделения РАН.
В смежной области с академиком Леонтьевым, только на производстве, главные интересы и достижения четвертого лауреата: в номинации "Новые технологии" им стал председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский. Как сказано о нем в представлении, "выдающийся инженер и организатор научно-технических программ с привлечением академических, вузовских учреждений, а также частных промышленных предприятий".