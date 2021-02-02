В Плес нужно приезжать летом. Когда белые пароходы и над Волгой закаты. А также зимой, когда избушки, мерцая окнами, выпускают белые дымы. Хорош Плес и осенью и весной. Плес - это осознание души. Маленькое сердце России.

Плес хорош и летом, и зимой. Его облюбовали и художники, и бизнесмены, и отечественная богема. Тут что ни дом, то гостевой. Вас здесь ждут, если есть на что отдыхать. Фото: Юрий Снегирев

Открыл Плес великий Левитан. По легенде его пронзительная картина "Над вечным покоем" была писана здесь. Вы помните? Тишина, часовня и великая печальная Волга. Но деревянной часовенки над погостом потомки не обнаружили. То ли разнесли на дрова, то ли она была в воображении живописца. Тогда точно такую перевезли с наших северов и поставили на том же месте. Мудрое решение.

Плес - слово красивое. Словно ласковая волна обволакивает тебя и опускает в тихую Волгу. Два холма, на которых, спускаясь, уместились крохотные домики. И набережная, полная загадок. Тут и музей Левитана, и старые лавки, и причалы.

Но лучше всего Плес виден с одной точки - дома бывшего священника. Его купила госпожа Маньенан.

Переводчица Елена еще в советские времена вышла замуж за французского журналиста. Уехала в Париж. А он возьми да и обанкроться. Но нашим не пропадать! Стала печь пирожки и продавать студентам на переменке. Банкротства удалось избежать. Тогда семья Маньенан села в старенький "Рено" и стала колесить по России, чтобы осесть навсегда. Нашла домик с чудесным видом на Волге. Купила его и устроила первый гостевой дом в Плесе. Сначала на пирожки ездили французы. Новый год "а ля рус". А потом распробовали и наши. Сколько лет прошло, а Елену поминают и здесь, и там. В гостевой книге есть благодарности и от артистов, и от сильных мира сего. Правда, ценник у нее как в Швейцарии. Но и обслуживание лучше, чем в любом европейском отеле. Еда здесь не просто еда. Это гастрономический театр. Тебе подносят хреновуху для аппетита с сальцом собственной засолки. Потом еще пару закусок. Потом блинки с семгой и икрою. Потом на горячее мозги или щучьи головы с хреном. Потом что-то невообразимое в горшочках. Потом уже мясное пошло. И каждая перемена блюд сопровождается лафитничком водки, желанной, как Памела Андерсон. А на дорожку в обязательном порядке лукошко пирожков и баночка малинишного варенья.

Местных бабушек она обеспечила работой. Кто поет в народном ансамбле, кто печет фирменные пирожки. Да такие пирожки, что Маньенан их и в Златоглавую поставляет!

- У меня все зарезервировано на месяц вперед. На Новый год приехали те, кто привык отдыхать в Лондоне или в Швейцарии, - говорит не без гордости Елена Маньенан.

Елена Маньенан - образец русского гостеприимства. Фото: Юрий Снегирев

А на улочках Плеса стоят, от мороза поеживаясь, молодые художники. Пишут застылыми красками местную красоту. Колокольни, холмы и ту самую часовенку, которую привезли из вологодских далей для создания колорита.

Тут что не дом, то мастерская. Паяют из серебра чудеса. И завитушки, и камешки самоцветные. На местном рыночке можно купить такие вещицы, что и в Эрмитаже не видывали. Через Волгу, когда работает переправа, можно попасть в село Красное. Там просто рай для девушек. Идут бриллианты и изумруды по бросовым ценам. Центр ювелирной промышленности Костромской области.

Ну, у кого нет денег, тот может найти гостевой дом попроще. Избу с русской печью. Местные тоже сообразили, как можно деньги делать. Предлагают и уют, и стол с картошкой в чугунке. Очень вкусно!

Летом в Плесе очень тесно. Тут фестивали идут гурьбой. И анимационный, и моды, и музыкальный, и имени Тарковского, и еще черт знает какой! Великий Гергиев приезжает, чтобы дать концерт. А художники! Они чтут Левитана, и выставки в Плесе заставляют краснеть самые крутые столичные площадки!

Летние вечера на набережной, похожие на Ниццу. Хотя я в Ницце никогда не был, но этот флер богемы, смешанный с величавыми волнами Волги, заставляет о многом задуматься. Плес, Плес...

Еда здесь не просто еда. Это гастрономический театр

А простые плесовцы, которым не повезло родиться в домике с видом на Волгу, живут так: из своих панелек плетутся к "Пятерочкам", чтобы купить обычную еду, о которой не снилось в страшном сне обитателям фешенебельных гостевых домов. Им не до Левитана. Они гордятся величавым соседством, но понимают, что цены на макароны растут, и клянут богатых москвичей, которые во всем виноваты. Но когда сезон, они бросают свои "обидки" и кидаются на набережную, чтобы встретить белый теплоход и продать туристам любую рухлядь. Жизнь есть жизнь.

Я люблю Плес. Какой бы он ни был. И в осеннюю хмарь, и в тихую ясную июньскую ночь. Левитан. Маньенан. Да много есть в Плесе прекрасных явлений. Этот покой будет вечным.