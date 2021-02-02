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02.02.2021 17:19

Куда движется авторынок

Текст: Денис Петрунин (генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр")
Российская газета - Экономика Центрального округа № 20(8371)
Приостановка работы автозаводов и дилерских центров в период пандемии, образовавшийся вслед за этим дефицит машин, нестабильность курса валют и рост цен привели к снижению продаж на российском авторынке на 9,1 процента по сравнению с прошлым годом.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Из-за вышеописанных негативных трендов автомобилисты условно разделились на три категории. Первые хотят купить машину как можно быстрее, чтобы зафиксировать сбережения. Вторые рассматривают в качестве альтернативы авто с пробегом. И надо признать, что таких клиентов все больше. Третья же категория откладывает покупку и предпочитает не тратить сбережения, так как люди не уверены в завтрашнем дне. Это приводит к увеличению срока владения автомобилем и задает тренд на рост среднего пробега автопарка.

При текущем курсе рубля по отношению к мировым валютам высока вероятность сокращения объемов поставок импортных автомобилей на российский рынок и отсутствие роста объемов локального производства. В таком случае в 2021 году объем рынка сохранится на уровне 2020-го. Если же рубль стабилизируется по отношению к доллару и евро по более высокому курсу, то авторынок оживится и возможен его небольшой рост - плюс три - пять процентов.

Очевидно, в наступившем году клиенты будут проявлять больше интереса к китайским брендам. Качество сборки, технического оснащения и дизайна автомобилей из Поднебесной вышли на новый уровень. Многие технологии и концепты дизайна разработаны специалистами, принимавшими участие в создании модельных рядов премиальных брендов. В совокупности с ростом и локализацией производства, доступными ценами и расширением дилерских сетей все это позволяет повысить конкурентоспособность китайских марок.

При текущем курсе рубля по отношению к мировым валютам высока вероятность сокращения объемов поставок импортных автомобилей

Еще одним положительным фактором в их пользу является то, что в большинстве своем они представлены в России наиболее востребованным сегментом - SUV (в структуре их продаж кроссоверы и внедорожники составляют 95 процентов). В качестве отличительных особенностей для дилеров китайских марок можно выделить оптимальные требования к оформлению дилерского центра, регулярное обновление модельного ряда, экспансию и ценовую политику производителей в диапазоне от 1,1 до 2,5 миллиона рублей. Такими темпами в 2021 году китайские автопроизводители продолжат интенсивно наращивать продажи в России, что приведет к увеличению их рыночной доли.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Автодилеры предрекли падение спроса на новые машины в России

Дилерам сейчас необходимо учитывать тенденции перетока спроса на рынок автомобилей с пробегом и выбор более доступных моделей массового сегмента в связи с сокращением доходов граждан. Сбалансированный портфель из премиальных и массовых брендов позволит добиваться максимальной эффективности в разных рыночных условиях. Например, в период кризиса премиум-сегмент более стабилен, поскольку его клиенты менее подвержены кризисным влияниям и, наоборот, стараются инвестировать средства в товары длительного пользования. А во время действия программ господдержки наиболее активный рост приходится на массовый сегмент, подпадающий под их действие.

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