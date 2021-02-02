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02.02.2021 11:39
Рубрика: Происшествия

Под Костромой экс-замглавы города оштрафован за взятку в 33 млн рублей

Текст: Элина Труханова

В Костромской области осужден бывший заместитель главы администрации города Волгореченска за получение взятки в особо крупном размере.

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По информации следственного управления СК РФ по региону, в марте 2020 года экс-чиновник потребовал от представителя компании, выигравшей аукцион на реконструкцию канализационных очистных сооружений, взятку в пять процентов от суммы муниципального контракта. "Откат" должен был составить, ни много ни мало, - 33 миллиона рублей, за что подрядчику гарантировалось беспрепятственное подписание актов выполненных работ, а также своевременный и полный расчет по контракту.

- Деньги должны были передаваться частями, - рассказала официальный представитель СУ СК РФ по Костромской области Ольга Вакурова. - 2 апреля 2020 года при передаче заместителю главы первой части оговоренной суммы взятки в размере 1,5 миллиона рублей он был задержан сотрудниками ФСБ в его личной автомашине на автодороге Кострома - Волгореченск.

По словам Ольги Вакуровой, экс-чиновник сознался в содеянном. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 4,5 миллиона рублей. Кроме того, он на пять лет лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

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