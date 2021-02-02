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02.02.2021 12:12
Рубрика: Происшествия

ФК "Тамбов" оштрафовали за долги по зарплате

Текст: Антон Валагин

Футбольный клуб "Тамбов" оштрафован на 50 тысяч рублей за невыплату зарплаты. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Под Костромой экс-замглавы города оштрафован за взятку в 33 млн рублей

- Нарушение было выявлено благодаря отслеживанию финансовой ситуации в клубе. Он не в первый раз привлекается к ответственности за долги по заработной плате, а подобные учреждения находятся под нашим постоянным контролем, - рассказала "РГ" помощник прокурора Тамбовской области Галина Соболева.

На момент очередной проверки в клубе имелась задолженность по зарплате за сентябрь и октябрь 2020 года на сумму 117,9 миллиона рублей. Было возбуждено дело.

- C марта 2020 года на ФК "Тамбов" составлены три административных протокола по этой статье, еще два находятся в стадии рассмотрения. С июня работники клуба практически ничего не получают, - рассказали в прокуратуре.

Рассмотрев постановление прокурора, Октябрьский суд Тамбова оштрафовал клуб на 50 тысяч рублей. Это минимальная сумма, предусмотренная КоАП.

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