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02.02.2021 10:00
Рубрика: Культура

Фотовыставка "Москва новогодняя" открылась на Тверском бульваре в столице

Текст: Ирина Огилько

В столице открылась городская фотовыставка "Москва новогодняя" комплекса городского хозяйства Москвы. На ней снова можно окунуться в атмосферу новогоднего праздника. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Фото: iStock
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В комплексе городского хозяйства напомнили, что в преддверии 2021 года Москву украсили около 4 тыс. декоративных конструкций. На улицах и площадях установили большие световые арки и новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами, на Поклонной горе - елочную игрушку "Новогодний шар" весом 35 тонн и высотой 20 метров, а у Триумфальной арки гостей встречали световые фигуры главных персонажей новогодней сказки - Деда Мороза и Снегурочки. Территорию благоустроенного в 2020 году парка Северного речного вокзала украсили новогодние ели, световые шары и цифры, а в Ростокино, по многочисленным просьбам жителей северо-востока столицы, вернулась популярная световая композиция "Полярные медведи".

В городе уже завершился первый этап демонтажа новогодних декораций: с улиц убрали около 1000 новогодних елей и некоторые объемно-декоративные элементы. Остальные световые украшения уберут к началу марта.

Отметим, что выставка на бульваре открыта со 2 по 28 февраля.

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