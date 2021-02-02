К каким ограничениям нужно быть готовым, собираясь в кинотеатр

Столичным кинотеатрам на днях разрешили заполнять залы на 50%. До этого билеты продавали только на четверть мест, чтобы не допускать большого скопления людей. Сейчас же коронавирус начал отступать, число новых заболевших уменьшается каждый день, а половина отведенных для лечения ковида коек пустует. Тем не менее вирус никуда не ушел и многие ограничения еще в силе. Касается это и любимых многими москвичами кинотеатров. К чему нужно быть готовым, собираясь в кино? Корреспондент "РГ" узнал это на личном опыте.

Место без соседей

Кинотеатрам, напомню, в коронавирусную эпоху досталось больше проблем, чем многим другим. В Москве их закрыли в конце марта, а открыться разрешили только 1 августа - тогда аншлаг собрали даже первые ночные сеансы, настолько любители кино соскучились по любимому развлечению. Залы можно было заполнять наполовину, но в ноябре, на фоне второй волны вируса, это требование ужесточили до 25%. Теперь, наконец, перед экранами снова можно занимать каждое второе место.

Проверим, как это работает на практике. Бумажные билеты в кассах сейчас не продают, приобрести их можно только в автоматах, а иногда и вовсе лишь онлайн. Поэтому открываем с женой компьютер и заходим на сайт известной сети. Сюрпризы поджидают уже здесь - система предупреждает, что если мы хотим купить билеты на расположенные рядом места, то делать это нужно в одном заказе. Соседние с выкупленными места автоматически блокируются. Поэтому, если вы вдруг собрались сходить в кино с компанией, купить билеты нужно на всех в одном заказе.

Еще из непривычного - на вечерних сеансах довольно много свободных мест. Даже максимальная половина зрителей набирается не часто: многие по-прежнему боятся людных мест и предпочитают дождаться появления премьеры на телеэкранах или посмотреть новинку в Сети. Впрочем, пустующими залы назвать тоже нельзя. Мы пришли как раз к вечернему сеансу в один из крупнейших кинотеатров Москвы в торговом центре на Ходынском поле. В общем фойе было довольно людно, много молодежи. У входов в залы дежурили контролеры в масках и перчатках, того же они строго требуют от зрителей. Те, впрочем, чаще подходят уже в полной защите, нередко даже в респираторах. В самом кинозале, правда, маски иногда спускают под нос. Сидит так неподалеку от нас и студентка Алиса - объяснила, что специально села на ряд повыше и с краю, чтобы оказаться в полном одиночестве.

"Видите, ближайший человек от меня через два ряда и наискосок, вряд ли мы можем друг другу навредить, - говорит она. - А вот когда людей оказывается побольше или кто-то рядом, то я держу маску на месте. Поначалу думала, что кино смотреть так будет неудобно, но уже на первом ковидном сеансе привыкла. Плюсы тоже есть - людей мало, осенью я как-то оказалась в зале почти одна, было круто. Никто не мешает".

Перед экранами снова можно занимать каждое второе место

Помешать соседу трудно еще и потому, что зрителей со снеками и попкорном меньше, чем обычно. Одни, видимо, не покупают из-за опасений перед лишними контактами, а другие не привыкли к новой системе. Теперь, например, попкорн не насыпают в ведерко прямо при вас, он продается уже расфасованным и упакованным, как и другие закуски. Приобретать снеки киносети просят онлайн - можно даже заранее собрать заказ и забрать его в пакете перед началом сеанса, оплатив все предварительно картой.

А что с ценами?

Стоимость билетов в кино, по моим ощущениям, не изменилась. В большинстве сетевых кинотеатров за доступ к экрану придется заплатить от 300 до 600 рублей, но на утренние показы, а также в отдельные кинотеатры можно сходить и за 200 рублей. Подтвердили это и опрошенные "РГ" представители индустрии. В городской сети "Москино" рассказали, что цены не меняли, если не считать уравнивания стоимости на 2D- и 3D-показы. "Покупка билетов пока доступна только онлайн на сайте mos-kino.ru или в нашем мобильном приложении. В наших кинотеатрах можно увидеть все самые заметные и ожидаемые релизы. В феврале покажем новый фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер", польскую драму "Снега больше не будет" Малгожаты Шумовска и якутскую мистическую картину "Пугало", получившую главный приз на прошедшем "Кинотавре". Впервые в широкий российский прокат выходит и черно-белый шедевр Ингмара Бергмана "Персона", - анонсируют в пресс-службе сети.

Кроме того, в "Москино" традиционно устраивают показы известных старых фильмов. Например, в феврале запланированы пленочные ретроспективы, приуроченные к юбилеям режиссера Якова Протазанова, стоявшего у истоков русского кинематографа, и поэтессы Агнии Барто. Обещают и тематические показы к 23 февраля. "Все эти программы можно будет посетить бесплатно", - заверили читателей "РГ" в "Москино".

Представители киносетей говорят, что прошлый год обернулся для индустрии очень серьезными потерями, но на 2021-й они возлагают большие надежды. "Почти полгода простоя в 2020 году и дальнейшие ограничения привели кинотеатры к масштабным убыткам в десятки миллиардов рублей, которые приумножило отсутствие блокбастеров в репертуаре из-за переноса премьер на 2021 год, - объясняет президент сети "КАРО" Ольга Зинякова. - Однако сентябрьские кассовые сборы и результаты "новогодней битвы" показали, что зритель вернулся в кино, и его интерес необходимо поддерживать качественными премьерами. И в этом случае послабление ограничений может стать для прокатчиков сигналом о том, что они могут выпускать картины без переноса дат. Мы уже зафиксировали рост продаж и посещаемости после отмены ограничения в 25% посадки".

Выход многих ожидаемых еще в прошлом году премьер действительно может привлечь в кинотеатры публику, считают эксперты. Это уже показали последние новинки: на мультфильм "Душа", например, приходили семьями и с легкостью заполняли залы по максимуму, наполовину. Об этом "РГ" рассказали сразу в нескольких сетях.

Кстати

Держи дистанцию

Помимо обязательного ношения масок и перчаток в кинотеатрах действуют и другие ограничения. В сети "Москино", например, гостям измеряют температуру. Обрабатывают киносети и поверхности после каждого сеанса антисептиками, из-за этого перерывы между показами увеличены. Залы регулярно проветривают, на полу в фойе и кинобарах нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, а билеты проверяют бесконтактно. Само собой, всюду расставлены санитайзеры.