У многих семей рано или поздно появляется необходимость пригласить кого-то "посидеть с малышом". Но как выбрать няню, чтобы она нравилась вам и ребенку и при этом гарантировала безопасность? Как показывает практика сервисов по подбору домашнего персонала, 80 процентов нянь отсеиваются уже на этапе собеседования. У кого-то выявляют скрытую агрессивность, а у кого-то - серьезную психологическую нестабильность.

От хиромантов до растаманов

"Я давно работаю с нянями, и каких только кандидаток не видела, - рассказывает "РГ" руководитель службы подбора домашнего персонала Ксения Горуля. - Бывали и хироманты, которые рассказывали, сколько мне осталось жить. А бывали и такие, кто на мое провокационное предложение спокойно соглашался попробовать легкие наркотики". Таким образом, вовремя заданные вопросы могут помочь родителям узнать няню поближе. Если этого не сделать, возможны серьезные проблемы. Одной из самых резонансных трагедий последних лет в столице стало убийство 4-летней Насти Мещеряковой в квартире на улице Народного Ополчения. Жестокое преступление совершила няня Гюльчехра Бобокулова. Впоследствии выяснилось, что женщина страдала весьма серьезным психическим заболеванием. И оно обострилось внезапно. Могли ли родители предположить, что няня с хорошими рекомендациями от ее предыдущей семьи вдруг станет убийцей? Тем более после трех лет работы у Мещеряковых, когда уже сформировался определенный уровень доверия?

С аптекарской точностью на эти вопросы не ответим сейчас ни мы, ни эксперты, ни сотни других родителей, которые столкнулись с агрессией нянь. Например, мама и папа долгожданных близнецов из Хорошевского района, которые пригласили в дом 49-летнюю няню Елену Михайлову. Солидная женщина, не мигрант, согласилась на договор, где четко расписано: мол, не кричать, не бить, не... Да мало ли чего там было еще указано. Какое это имело значение в тот момент, когда родители поняли, что с детьми что-то не то. Хозяева квартиры инкогнито повесили в доме камеры и все поняли: "профессиональная няня" систематически избивала ребят. Конечно, потом было уголовное дело, следствие, суд, 3 года и 2 месяца общего режима. Но кто и как восстановит психику ребят после такого, об этом история, равно как и судебный протокол умалчивают.

Выборная кампания

Как же быть? Неужели надо остаться "идеальным родителем" из Палаты мер и весов и обходиться без посторонней помощи с ребенком? Наша собеседница Ксения Горуля рассуждает с позиции психолога. "Я плохой родитель, я не справляюсь" - эта идея фикс сейчас в головах у многих, говорит она. А между тем все не так! Во всех киношках и мультиках, которые любят наши дети, у супергероев всегда есть что? Суперсила! А кто сказал, что няня не может быть той самой суперсилой?

У тех, кто решил выбрать няню, есть несколько путей. Самый простой - обратиться в компанию, которая занимается подбором персонала за вас. У этих сервисов есть тысячи резюме проверенных кандидатов, которые прошли профессиональный отбор и включены в базу. Взаимоотношения с нянями у всех разные: одни берут комиссию за трудоустройство и на этом зарабатывают, другие просят оплатить саму услугу по подбору. Почасовая оплата нянь в Москве стартует от 350 руб. В компаниях, коих в Москве множество, цены примерно на таком уровне. В то же время месячное вознаграждение обычно составляет в районе 60 тысяч руб. "Главное, что требуется от няни - обеспечить безопасность ребенка, уход, гигиену и развитие, согласно возрасту и склонностям ребенка. Универсальных требований родителей к няням нет, - делится с "РГ" основатель и руководитель сервиса "Бабушка на час" Наталия Линькова. - Одним важно знание английского, другим - спортивные навыки, третьим хочется видеть и няню, и помощницу по дому в одном лице". Сервисы проводят собственную диагностику кандидатов в няни. Например, в одной из компаний рассказали, что при регистрации все соискатели должны предоставить справки о состоянии здоровья и медкнижку. Плюс - "все пробиваются" по так называемым "черным базам".

Если присмотр нужен от раза к разу, стоит рассмотреть вариант с беби-ситтером. "РГ" уже писала об этом сервисе. Ситтеры проходят специальное обучение, потом включаются в базу, и родители-клиенты сами могут выбрать подходящий вариант. Например, в KidsOut запросы от соискателей рассматривают около 1100 "нянь на час". В этом сервисе у всех ситтеров есть правила: в частности, нельзя опаздывать, фотографировать детей без разрешения. Кто нарушит - вылетит из базы. Кроме того, ведется рейтинг ситтеров и публикуются отзывы. По ним и можно ориентироваться.

Я сам!

Можно и самостоятельно заняться подбором. Сэкономить на услугах сервисов, но помнить и о возможности ошибки. Впрочем, отмечает руководитель службы подбора Ксения Горуля, есть четкий алгоритм, которого стоит придерживаться. Сначала нужно определить график няни. Чем конкретнее он будет задан, тем проще найти кандидата. Затем выделяем бюджет, который готовы потратить на няню. Вакансию можно разместить на разных сайтах для поиска работы, так будет больше вариантов. "Не стремитесь указать в объявлении все нюансы, - советует Ксения Горуля. - На вакансии с большим и долгим описанием соискатели откликаются меньше. И мало кто прочитывает от корки до корки". Но кое-какие ключевые моменты прописать все-таки стоит. Нужно ли заниматься развитием ребенка (обучать его чтению, счету) или достаточно мастерить поделки из пластилина или цветной бумаги? Какие особенности есть в уходе за малышом? Есть ли аллергии, особенная диета? Не лишним будет честно рассказать о животных в квартире, пусть это даже безобидный хомячок или тушканчик.

Чтобы лучше понять своего работника, предлагайте, как сейчас модно говорить, кейсы. Пусть-ка няня попробует решить нестандартную ситуацию! Например, собирались с дочкой к подружке на день рождения - а не получилось, она заболела. Обещали купить самолетик, а курьер задержался. В обоих случаях слез - на нефтяную цистерну. Интересно, что посоветует няня в таких случаях, как успокоить ребенка.

Важно помнить, что человек раскрывается с помощью вопросов. Важны формулировки. Например, вопрос "Курите ли вы?" неудачен. Он предполагает социально одобряемую реакцию и может спровоцировать неправдивое "нет". Правильная формулировка: "Как часто вы курите?" В то же время и допрос не надо устраивать: няня же не в НКВД пришла, а в семью, где она, возможно, скоро станет незаменимым человеком. Так что если кандидат приходит очень взволнованный, первые пять минут уделите разговору о нейтральных вещах (погода, настроение, самочувствие). Чем свободнее человек себя почувствует, тем меньше вероятности получить заранее подготовленные ответы. Кроме того, обращайте внимание на внешний вид и опрятность. После удачной встречи пригласите няню на пробные дни. Не забудьте запросить паспорт, запишите его данные. На испытательный срок стоит отвести 3-5 дней. Оплата может быть полная или в уменьшенном размере. После пробных дней заключите договор. В нем должны быть прописаны основные условия работы, оплата в выходные и праздники и сроки оплаты труда.

Кстати

Няня под "колпаком"

Почти 100 процентов родителей перед приходом няни оборудуют квартиру видеокамерами - это показывает практика сервисов подбора персонала. И в целом такой метод контроля приветствуется. Однако в сервисах советуют всегда предупреждать няню о наблюдении. К тому же стоит дать своему сотруднику немного личного пространства. Например, не стоит вешать камеры в комнате, где няня переодевается. И санузлы тоже стоит сделать зоной, свободной от объективов.