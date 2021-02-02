Какие профессии наиболее востребованы в Москве и других регионах страны

На столичном рынке труда сейчас наиболее востребованы специалисты по кибербезопасности, финансисты, менеджеры по онлайн-продажам и промышленные альпинисты. Однако вузы выпускают совсем других специалистов - 40 процентов окончивших университеты, академии и институты - это юристы, экономисты и менеджеры. К таким выводам пришли эксперты аналитического центра Москвы при департаменте экономической политики и развития.

Первое место в десятке самых востребованных профессий занимают специалисты IT-сектора - программисты, эксперты по кибербезопасности, разработчики мобильных приложений и т.д. Эта отрасль интенсивно растет на протяжении последних лет и активно привлекает специалистов. Заработки здесь другим на зависть - по данным Мосстата в октябре прошлого года, занятым в области информации и связи платили в среднем 133 тысячи рублей. А средняя зарплата в целом по столице за тот же период - 94 тысячи.

Впрочем, среди самых востребованных есть и не самые денежные профессии, и даже не требующие высшего образования - городу нужны продавцы-кассиры в супермаркетах, слесари-сантехники, каменщики, электромонтажники, диспетчеры и некоторые другие специалисты. В то же время столичные вузы каждый год оканчивают тысячи юристов, экономистов и менеджеров. По данным минобрнауки, в 2019 году на них пришлось 38% выпускников. И в последние годы такая картина в целом не меняется.

На этом фоне, говорят в аналитическом центре, интересна другая цифра. По своей или смежной специальности в Москве работают 55% выпускников - это средний для России показатель. То есть практически каждый второй выпускник в итоге трудится не по профессии, указанной в дипломе. "Выпускники московских вузов в 31% случаев работают непосредственно по специальности, 24% - по смежной специальности, а в 39% случаев их работа вообще не связана с профилем образования, свидетельствуют данные опроса Career.ru", - ссылаются на исследование в аналитическом центре. Чаще всего по профессии выпускники работают в Приморском крае (69%), а самый низкий показатель в Пензенской области (41%).

В десятке самых востребованных профессий - программисты, эксперты по кибербезопасности, разработчики мобильных приложений

Аналитики добавляют, что наибольший разрыв между числом активных резюме и вакансий в Москве среди высших руководителей, а также юристов, административного персонала и тех, кто только начинает карьеру. В этих секторах на одну вакансию приходится более десятка резюме - таковы данные платформы HeadHunter на декабрь 2020 года. Так что если вы оканчиваете учебу на юриста, постарайтесь поскорее набраться практического опыта работы - иначе ваше резюме имеет все шансы затеряться среди сотен подобных невостребованных. В сфере IT трудоустроиться существенно легче: здесь на одну вакансию всего 2,7 претендентов, в страховании - 3,7 резюме, производстве - 4,1 и медицине - 4,2.

Что касается зарплат, то больше всего в Москве зарабатывают в сфере добычи полезных ископаемых - в среднем чуть более 222 тысяч рублей. Понятно, что ни нефть, ни газ на столичных улицах не добывают, просто в городе расположены штаб-квартиры добывающих компаний. Доходы их руководства зачастую и формируют высокие средние показатели уровня московских зарплат. Но в финансовой и страховой отраслях, IT, здравоохранении, энергетике и некоторых других зарплаты тоже хорошие - средние доходы тут выше 100 тысяч в месяц. В аутсайдерах гостиницы и рестораны (в среднем 33,1 тысячи в месяц) и административная деятельность (58,1 тысячи). Впрочем, относиться к таким средним показателям нужно осторожно - зарабатывать скромные деньги можно и в самой денежной сфере, и наоборот.

Кстати

Эксперты говорят, что во многих регионах России картина похожа на столичную - востребованы высокооплачиваемые специалисты IT-сектора, нужны "рабочие руки": токари, слесари, водители и т.д. В сервисе по поиску работы HeadHunter "РГ" рассказали, что в стране в целом рейтинг самых востребованных профессий по итогам 2020 года возглавили менеджеры по продажам, инженеры и водители, включая таксистов. На четвертом месте врачи, следом идут бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.

Внесла свои коррективы и пандемия - во многих регионах стали особенно нужны курьеры. Например, в Свердловской области спрос на них вырос за год на 158%, сказали "РГ" в пресс-службе рекрутингового портала SuperJob. Больше в регионе стало вакансий для рабочих на стройках, водителей грузовиков, программистов и медиков. Такая же картина в Новосибирской области, только там спрос на курьеров вырос уже почти втрое! А вот в Санкт-Петербурге нужнее всего менеджеры по продажам. В остальном картина характерна для большинства регионов страны - остро не хватает рабочих на стройках и водителей для сферы грузоперевозок. Во многом это объясняется нехваткой мигрантов из-за закрытых границ.