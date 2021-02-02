Каких специалистов ждут промышленники ЦФО в 2021 году

За что готовы платить профессионалам на фоне коронакризиса, выяснили в Международной рекрутинговой компании Hays, которая занимается подбором белых воротничков. По просьбе "РГ" аналитики выделили перспективные тренды в разных индустриях и назвали самые актуальные на сегодня навыки для инженеров и управленцев.

С оглядкой на Запад

Для тяжелой промышленности минувший год, несмотря на все его неожиданные потрясения, не стал катализатором резких изменений. В целом отрасли развивались в том же русле, что и несколько последних лет.

Весной на фоне разгоравшейся эпидемии предприятия тяжелых индустрий максимально долго поддерживали активность на прежнем уровне. С начала лета наметился тренд на сокращение издержек.

Производственные предприятия в металлургии, добыче полезных ископаемых, нефтехимии и машиностроении стремились оптимизировать общие расходы на персонал, снизить риски человеческого фактора и повысить операционную эффективность. Оплату труда удалось сохранить на прежнем уровне, а вот штатную численность многим пришлось слегка уменьшить.

- Главным драйвером оптимизации можно назвать внедрение современных управленческих практик, цифровых решений и технологий, распространенных на Западе, - рассказал старший консультант направления Production Кирилл Ложкин.

Сегодня руководство промпредприятий действует осторожно, наблюдаются задержки в принятии решений. С одной стороны, это связано с общим спадом деловой активности и не до конца налаженными процессами управления в режиме удаленной работы. С другой - с экономическим кризисом и сокращением персонала.

Нужен широкий профиль

По итогам 2020 года в тройку самых востребованных позиций в тяжелых индустриях входили эксперты из консалтинга (с опытом работы сразу в нескольких отраслях), технические эксперты с опытом внедрения систем управления надежностью оборудования, а также управленцы в области охраны труда и промышленной безопасности, трудившиеся в международных компаниях.

"Акционеры и потенциальные инвесторы сегодня предъявляют серьезные требования к охране труда. Низкий уровень культуры безопасности приводит к происшествиям на производстве, а те отражаются на стоимости акций и имидже компаний в целом. Поэтому крупные промпредприятия внедряют лучшие практики зарубежных коллег, привлекают персонал с опытом работы на иностранных производствах и с международными аттестациями в области охраны труда (например, NEBOSH)", - поясняют в Hays.

Как таковых новых профессий или функций в тяжелой индустрии за прошлый год не появилось. Однако теперь от работников требуется не только знать свою узкую сферу ответственности, но и обладать широким кругозором, быть готовым к межфункциональным проектам, добавляют эксперты.

Все большее внимание промышленники уделяют digital-трансформации бизнеса. Здесь востребованы кандидаты с опытом цифровизации как производственных, так и иных процессов: продаж, финансов, планирования внешней логистики и запасов... Существенным плюсом для соискателей становится знание конкретных блоков различных ERP, а также представление об инструментах, методах и практиках проектного управления (PMBOK, Agile, Lean и подобное).

Предприятия в металлургии, добыче полезных ископаемых, нефтехимии и машиностроения стремятся оптимизировать расходы на персонал

В 2021-м количество вакансий для квалифицированных специалистов в промышленности будет в целом совпадать с числом активных кандидатов.

- Исключениями могут стать сферы операционной эффективности и цифровой трансформации, где рынок скорее кандидатский и соискатели имеют большую переговорную силу при трудоустройстве, - прогнозирует старший консультант направления Production Мария Егорова.

Компании будут стараться привлекать сотрудников со смешанным опытом: в разных бизнес-функциях, в разных индустриях, в операционной и проектной деятельности. Особый интерес работодатели будут проявлять к кандидатам, владеющим современными практиками по управлению командами, процессами и структурами.

Повод для роста

Несколько иначе выглядит ситуация в легкой промышленности. За время пандемии многие компании здесь нарастили объемы производства.

Из-за локдауна люди начали больше времени проводить дома, сократилось потребление на ходу и индивидуальное потребление. Спрос на изделия в мелкой фасовке упал, зато появилась нужда в новых продуктах и форматах упаковки. Соответственно вырос спрос на специалистов, которые занимаются разработками, новыми продуктами и решениями.

Хороший толчок к развитию получила мебельная отрасль. Предприятия, которые надеялись переждать локдаун и вернуться к привычным формам взаимодействия с покупателем, испытали серьезные трудности. Те же, кто вложился в онлайн-магазины и перестроил маркетинг, столкнулись с таким валом заказов, что его не всегда можно было удовлетворить в срок. Предчувствуя кризис, россияне направили свободные средства на покупку и обстановку квартир.

- Наша компания активно набирает персонал. В 2021 году будут востребованы операторы ЧПУ, технологи, конструкторы, инженерно-технические и управленческие кадры, - сообщила советник исполнительного директора мебельного холдинга "Ангстрем" (Воронеж) Наталья Райш. - К сожалению, сегодня система образования не готовит специалистов, обладающих необходимыми для нас знаниями и навыками. Поэтому мы создали устойчивую систему обучения, которая помогает компании оставаться конкурентоспособной на рынке, а сотрудникам - повышать квалификацию.

Не пришлось оптимизировать затраты на сотрудников и воронежскому НПО "Энергетическая электроника" (объединяет компании "АЕДОН", "КВ Системы" и "ЭНЭЛ"). Для него 2020-й также стал годом инноваций и позитивных изменений.

- Количество проектов, разрабатываемых нашими коллегами, растет. Поэтому в 2021 году нас ждет активный подбор, во-первых, менеджеров активных продаж, а во-вторых - инженерного состава: разработчиков, конструкторов, схемотехников. Для нас это самые востребованные специалисты на рынке, - подчеркнула заместитель гендиректора НПО по управлению персоналом Надежда Япрынцева. - Готовых инженерных специалистов в сфере силовой электроники не выпускают. На этот вызов мы отвечаем уже который год. Решение было очевидно: мы создали собственную магистерскую программу вместе с Воронежским государственным техническим университетом.

Зарплаты белых воротничков на производстве в легких индустриях в 2020-м показали умеренный рост. В связи с общей нестабильностью в экономике специалисты стали более осмотрительно подходить к смене работы. Многие опасаются сокращений и выбирают стабильные компании с разветвленной структурой.

Подавляющее большинство коммуникаций и процессов стали происходить дистанционно. При подборе персонала компании все чаще делают оффер без личной встречи.

- Мы перевели в режим онлайн первичные собеседования, обучение, коммуникации с коллегами. Польза очевидна: ускорился подбор сотрудников, расширился охват обучения (гораздо проще посмотреть вебинар, чем прийти на аудиторный тренинг), выросла информированность и вовлеченность сотрудников, - поделилась наблюдениями Надежда Япрынцева. - Конечно, этому способствовала корпоративная культура, направленная на гибкость и быстрое реагирование на внешние факторы. Ее мы начали культивировать задолго до пандемии.

Спрос на гибкость

Эксперты по рекрутингу отмечают, что в минувшем году наиболее важными для работодателей навыками были умение адаптироваться к изменениям и управлять ими, нацеленность на результат, эффективная коммуникация, стратегическое мышление и гибкость, умение вовлекать команду в общее дело.

Все чаще при отборе кандидатов смотрят в первую очередь на soft skills, затем - на hard skills. Многие компании готовы рассматривать специалистов из других отраслей.

В легких индустриях в целом наиболее востребованы, по версии Hays, такие позиции, как главный механик, менеджер по качеству, менеджер по охране труда, промышленной безопасности и экологии, директор завода и менеджер по разработкам новых продуктов.

Ключевым трендом стала полифункциональность, говорит консультант направления Production Ольга Яицкая:

- Объединяют, например, функционал специалистов по разработке и качеству. На стыке четырех профессий появилась профессия мехатроник, и в ближайшей перспективе она станет одной из самых популярных.

В фармацевтике ощущается острая нехватка кадров с опытом в биотехнологиях и вирусологии. Крупные компании не жалеют инвестиций в эти направления, нуждаются в квалифицированных специалистах и, если не находят их на локальном рынке, привозят из других стран. Кроме того, на фармацевтическом рынке в 2020 году был реализован масштабный проект по маркировке. В ближайшие годы госрегулятор готов распространить его на другие продукты. А значит, все более востребованными будут знания и опыт в сфере управления проектом маркировки и соответствующие технические специалисты.

Пандемия позволила громче заговорить о застарелых проблемах подготовки кадров для фармпредприятий, добавил президент правления ассоциации "Калужский фармкластер" Игорь Пожарнов:

- Лекарственные средства и препараты могут быть синтезированы химически, произведены с помощью биотехнологий или генной инженерии, а значит, специалисты нужны разные. Чтобы могли работать на разных участках: в разработке, производстве, контроле, продажах... В связке с вирусологами должны работать те, кто занимается средами. Нужна междисциплинарная подготовка специалистов в вузах и стандартизация квалификационных требований.

Еще один фактор, который влияет на кадровые расклады в производственной сфере, - растущее внимание потребителей к экологической безопасности. Люди все чаще выбирают продукты компаний, которые придерживаются определенного этического кодекса.

- Сюда входит как стремление уменьшить свое негативное влияние на окружающую среду, так и контроль над соблюдением трудового законодательства, и честный выбор поставщиков, и забота о здоровье потребителей. Это только увеличит потребность в специалистах производственно-технической службы, - подчеркнул консультант Hays Михаил Зеленцов.