Лучше подольше

Два года назад на форуме "Автоэволюция-2019" в Калуге эксперты довольно скептически оценили перспективы развития каршеринга из-за низкой оборачиваемости автомобилей даже в региональных центрах, что делает этот бизнес малорентабельным. В то же время отмечалось, что свою роль здесь может сыграть позиция властей - их поддержка могла бы стать хорошим стимулом для развития каршеринга в провинции. Собственно, как это было и в Москве, где столичные власти сделали ставку на общественный транспорт и каршеринг - как компромисс между частным и общественным. Надо сказать, что даже в областных центрах регионов ЦФО особой поддержки властей этот сервис не получил.

Однако, по некоторым оценкам, спрос на услуги каршеринга в регионах на время пандемии вырос практически на 50 процентов.

- Это связано с тем, что каршеринг являлся одним из самых безопасных способов передвижения по городу при сохранении комфорта и социальной дистанции. Все наши машины регулярно проходили и проходят санитарную обработку и дополнительную мойку. Клиентская база в Туле выросла на 35 процентов, - рассказал директор по региональному развитию компании "Делимобиль" Виталий Петровский. - На данный момент основной автопарк в Туле состоит из почти 120 автомобилей Volkswagen Polo.

Одновременно с введенными ограничениями люди стали выезжать чаще и дольше за пределы города, а также путешествовать семьями и с друзьями на каршеринге.

- Начиная уже с летнего сезона взяли фокус на развитие внутреннего туризма, - отметил Петровский. Сегодня в разрешенную зону поездок туляков входят, как райцентры области, так и ряд городов соседних регионов. Единственное условие - аренда должна быть завершена в Туле.

Аналогичные тенденции отмечают и другие операторы. Так, по словам, владельца калужской компании "CarRent40" Александра Белякова, пандемия на каршеринговый бизнес повлияла положительно.

- Многие, опасаясь за свое здоровье, не хотели пользоваться общественным транспортом. Все лето брали у нас машины, в том числе для поездок в Сочи, Крым, - пояснил Александр Беляков. - Загрузка возросла более, чем на двадцать процентов. В прошлом году мы увеличили наш автопарк в два раза. Порой спрос превышал предложение. Сейчас загруженность несколько упала - до семидесяти процентов примерно. Пока сложно сказать, что будет летом этого года, когда откроются границы.

Похожая ситуация и в Рязани, где также работает "CarRent". В регионах основной вектор развития приходится на длительную, посуточную аренду. Клиенты чаще берут машины, чтобы выехать за город. Любителей краткосрочной аренды для передвижений в пределах города, например, в Калуге или Рязани намного больше не стало. Похожая ситуация и в Воронеже: как пояснили в каршеринговой компании "CarSmile", особых изменений, связанных с пандемией, не заметили. "Спрос на прежнем уровне, только машины стали антисептиками обрабатывать, а больше никаких изменений", - пояснили в компании. К слову, в прошлом году "CarSmile" ушел из Тулы, но связано это не с коронавирусными ограничениями - в ноябре 2019 года в регион зашла компания с более низкими тарифами.

Стоимость поездок называют одной из причин невостребованности краткосрочной аренды автомобилей в регионах - почасовая и даже поминутная оплата оказывается менее выгодной, чем аренда автомобиля на сутки. И конечно, сказывается привычка и с трудом преодолеваемая убежденность, что автомобиль, который ты водишь сам, должен быть личным и не является общественным транспортом. "Пока в новинку. И главное, доходы у людей по сравнению с Москвой другие", - считают в каршеринговой компании "Звезда". Это один из столичных операторов, начавший осваивать этот рынок в регионах. В частности, перед новым годом они появились в Калуге.

Все возрасты покорны?

По оценкам экспертов, сейчас основное число пользователей каршеринга - это люди в возрасте от 20 до 35 лет. Более старшая возрастная категория предпочитает собственный автомобиль. В тоже время именно люди постарше - наиболее желаемые клиенты каршеринга, поскольку они более ответственны и реже попадают в ДТП. Но ситуация все же меняется.

Стоимость поездок называют одной из причин невостребованности краткосрочной аренды автомобилей в регионах

- Мы видим, как меняется и взрослеет аудитория, которой становится интересен каршеринг, отчасти это происходит и за счет того, что более молодое поколение обращает внимание на эту услугу старших, формируя тренд на рациональное потребление и спрос, - считает Виталий Петровский.

Именно поэтому компании заключают договоры с автошколами и открывают возможность для их выпускников во всех регионах, кроме Москвы, пользоваться каршерингом. Кроме того, многие ведут рейтинг клиентов, который позволяет формировать индивидуальный тариф для каждого в зависимости от его манеры вождения и соблюдения ПДД. По словам Петровского, такие меры позволили существенно снизить аварийность с участием машин каршеринга.

Не только аренда

Во время пандемии компании, помимо непосредственно сдачи автомобилей в аренду, начали создавать собственные сервисы доставки.

- Рынок интернет-продаж в самом начале пандемии испытал невиданный скачок спроса. И возникла необходимость доставлять все купленные и оплаченные покупки на дом, поэтому наши водители-перегонщики, механики, логисты в закрытых для каршеринга регионах прошли обучение и стали на машинах, выделенных из парка, доставлять заказы, - поделился Виталий Петровский.

Другой способ развития сервиса - корпоративный бизнес. Как рассказал Александр Беляков, предоставление автомобилей в аренду организациям - довольно существенный сегмент доходов. Причем популярны как почасовая, так и посуточная аренда. Его компания создала специальный сервис, позволяющий представителям малого и среднего бизнеса использовать каршеринг как корпоративный автопарк для своих сотрудников. Также есть специальные тарифные планы для курьеров, мерчендайзеров, сейлз-менеджеров, пользователей, у которых есть потребности в передвижении во время командировок, индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Другой тренд в развитии каршеринга в регионах, проявившийся в связи с пандемией, -сотрудничество крупных компаний с местными операторами. Так, в компании "Звезда" считают, что вовсе не обязательно, заходя в регион, везти туда свои машины, когда можно привлекать местных операторов.

"Развитие зависит не от того, куда мы придем, а кто готов с нами сотрудничать, - пояснили в каршеринге "Звезда". - Сегодня многие операторы на местах предпочитают не конкурировать, а выстраивать отношения. Это своего рода франшиза".

Так, с закрытием на карантин каршеринга в Подмосковье в компанию обратился предприниматель из Истры: мол, возьмите к себе со своими машинами, денег нет, кредиты и прочее. Ему помогли организовать сервис в Твери, где запрета на каршеринг не было. За три месяца он сумел не только поправить дела, но и расширить автопарк.

Праздничный вариант

Учитывая летний опыт, показавший востребованность каршеринга для внутреннего туризма, компании основательно подготовились к новогодним праздникам. "Калуга, Рязань, Карелия, Великий Устюг, Абрау-Дюрсо, Шерегеш, Телецкое озеро, Сочи, Роза Хутор, Казань и другие маршруты стали новыми направлениями для клиентов. Под них на новогодние праздники были предложены специальные пакетные проездные в рамках новогодних каникул почти по 40 новым маршрутам", - рассказал директор по региональному развитию компании "Делимобиль" Виталий Петровский. Большая часть этих маршрутов - горнолыжные курорты, заповедники, природные парки и территории развлечений. Таким образом, территория поездок клиентов расширилась в три раза до 470 городов, населенных пунктов и туристических направлений. Из Тулы, например, можно отправиться на горнолыжные курорты Тульской и соседних областей: Малахово, Некрасово, Квань, Форино, Аксеново, в семейно-развлекательный комплекс Семено-Оленинский.

Воспользоваться проектом "Новогодняя столица" попытались и в каршеринге "Звезда". "Поездка вчетвером на автомобиле каршеринга из Москвы в Калугу получается дешевле, чем на автобусе или электричке", - пояснили в компании. Предложение пользовалось спросом, но не так хорошо, как ожидали, что объяснили поздно начатой рекламной кампанией: банально упустили сроки.

Не особо получилось заработать на столичном статусе и калужскому каршерингу "CarRent40". По словам Александра Белякова, гости перемещались от одного места празднований до другого пешком. Не было и поездок по популярным туристическим точкам региона, даже таким как Оптина пустынь, парк птиц "Воробьи", усадьба Гончаровых в Полотняном Заводе.

Кстати

Данные различных опросов до пандемии показали, что только два процента россиян пользовались каршерингом (в Москве и Санкт-Петербурге эта цифра достигала семи - восьми процентов), а последние исследования говорят о том, что уже 17 процентов опрошенных россиян готовы перейти на каршеринг (по данным опроса НТИ "Автонет" и консалтинговой компании Roland Berger). Таким образом, по мнению экспертов, текущая ситуация прокачала сам рынок, увеличив его потенциал в разы, а может быть, даже на порядок. "Фактически пандемия оказалась катапультой для услуг каршеринга. Одна из наших задач - эффективно использовать открывшийся потенциал, интегрируя в сервис самые технологичные решения. Пандемия спровоцировала, как рост цифровых и мобильных решений, так и степень потребительской вовлеченности в их применение. И каршеринг здесь оказался на передовой", - уверен Виталий Петровский.