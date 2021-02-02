Представьте себе картину: сидите вы в кафе на смотровой площадке этаже так на 50-м и вдруг по ту сторону окна видите человека... который преспокойно моет окна! В столице такое запросто можно увидеть даже на 89-м этаже, например, башни "Око" в "Москва-Сити". Высотные здания в городе, как и везде в мире, периодически нуждаются в чистке. Среди миллионов работящих москвичей "РГ" нашла тех, кто способен наводить чистоту на высоте. Причем на огромной!

Юрий Жарков и его друзья в промышленный альпинизм пришли из спорта. "Собственно, интерес к альпинизму и спелеологии послужил для нас отправной точкой при выборе профессии, - рассказал "РГ" Юрий Жарков. - Помимо навыков работы в безопорном пространстве каждый член нашей команды имеет как минимум одну, а то и сразу несколько специальностей". Многие из команды Юрия побывали на Эльбрусе, некоторые даже не раз. А один из самых профессиональных мастеров России Макс Богатырев даже взошел на высшую точку Земли - гору Эверест. Команда Юрия сформировалась после 1998 года, когда страну подкосил кризис. Тогда пришла идея - превратить хобби в коммерческий проект, нужный городу. Промышленные альпинисты и тогда, и сейчас нарасхват. Хотя по большому счету профессией этот вид альпинизма стал не так давно.

Альпинисты рассказывают, что на земле порой даже страшнее, чем на 100-метровой высоте. Со временем привыкаешь к захватывающим ощущениям, чувствуешь себя под защитой страховочных веревок. Хотя, говорят коллеги Юрия Жаркова, страх перед высотой есть у всех. Не боятся только люди с психическими отклонениями. Другое дело, что за долгие годы на высоте порог чувствительности как-то снижается. И порог этот у всех разный. Хотя даже ветераны верхолазания порой сталкиваются с весьма нестандартными ситуациями. Например, однажды на альпинистов напал... целый вороний отряд! Минут 15 ребята отбивались от клюющих конкурентов за господство в воздухе. Но все-таки человеческий гений победил!

Мытье зданий - одна из задач профессиональных альпинистов в Москве. Дело в том, что перекрасить фасад порой гораздо сложнее и затратнее, чем просто помыть. А порой случаются моменты, когда первозданный лоск небоскребу необходим позарез! Например, здание выставили на продажу или готовят к показу новым арендаторам. Да и вообще для владельцев небоскребов чистота крайне важна. Во-первых, как знак качества в профессиональном сообществе, во-вторых, товарный вид - апартаменты ведь тем дороже, чем лучше из них открываются панорамы. И хотя сейчас в некоторых небоскребах внедряются системы автоматической чистки, без услуг промышленных альпинистов та же "Москва-Сити" была бы совсем блеклой. Впрочем, заказов на мытье фасадов в два-три раза меньше, чем на обработку окон. Тем не менее работа эта бывает даже сложнее.

Настоящий профи всегда сначала лично осматривает объекты. Бывает, что несколько дней приходится потратить только на то, чтобы понять методику работы. Во время проектирования даже не всегда закладывалась возможность мытья фасадов, высотникам приходится многие детали додумывать самим. Например, профессионал подбирает моющее средство на эталонном участке фасада, чтобы определить, подойдет ли оно для всего здания. "В большинстве случаев выбираем слабощелочные растворы, абсолютно безвредные для всех типов фасадных материалов", - отмечают сотрудники альпинистской компании. Фасады же могут быть испачканы чем угодно. "Не так давно мы работали в башне "Нева Тауэрс" в "Москве-Сити", - вспоминает Юрий Жарков. - Там были загрязнения и от осадков, и от цемента. Это уже вторая башня, которую мы отмыли в этом комплексе". Юрий рассказывает об этом так же спокойно, как будто бы где-нибудь на даче палас пропылесосил. На деле же он и его ребята трудились в 300 метрах над уровнем Москвы-реки.

Для работ на высоте, куда не достает ни одна лестница, необходимы прочные веревки. Альпинисты используют две прочные страховки, они выдерживают нагрузку до 2,5 тонны. "Так что даже если плотно пообедаем, не боимся!" - иронизируют смельчаки-профи. На вид веревки не такие уж и надежные. Но на самом деле верхолаз защищен: даже если одна веревка оборвется, страховка сработает. Блокировка веревки включается, если скорость спуска альпиниста превысит три метра в секунду - это как раз и происходит при внезапном обрыве. Мгновение - и срабатывает специальное устройство, верхолаз остается на высоте. В зависимости от вида работ каждый раз подбирается свое снаряжение. Но основное - это веревки, подъемные и спусковые устройства. "Главное - это уверенность в снаряжении, - рассказывает Юрий Жарков. - Всегда проверяем его перед работой".

Однажды на конкурентов по небу напала стая ворон. Человек победил!

К некоторым объектам приходится подъезжать на автоподъемнике. Но это не упрощает самой работы. Например, накануне Дня памяти святого благоверного великого князя Димитрия Донского и великой княгини Евдокии Московской альпинисты прибыли в храм преподобной Евфросинии Великой в Котловке. Там специалисты помыли самый труднодоступный элемент фасада - подкупольный барабан.

Дело в храме было летом, но и зимой работы не меньше. Немало в Москве высотных зданий, которые нужно постоянно очищать от снега. Во-первых, для безопасности пешеходов, а во-вторых, отмечают альпинисты, нерадивым хозяевам сосульки могут обернуться крупными штрафами от инспекторов ОАТИ. Один из самых сложных объектов зимой - стеклянный купол. "Его, как и обычную крышу, необходимо очищать от снега. Это позволяет избежать деформаций, а следовательно, предотвратить протечки, - объясняют специалисты. - Но обычными методами тут не справиться - можно повредить стекло". Альпинисты знают, что даже если чистить купол пластиковой лопатой, на его поверхности все равно образуются царапины. Рано или поздно их количество станет критическим, и тогда жди беды - стеклянное сооружение просто обвалится! И хорошо, если при этом никто не пострадает. Поэтому под купола подбирается специальное оборудование, так что и стоят такие работы дороже, чем просто очистка крыши.

Знаете ли вы, что...

Фото: alpicon.ru

...есть в нашем языке слова, которые в среде промышленных альпинистов являются нормой, а у обывателя вызывают странную реакцию. Вот краткая выдержка из толкового словаря высоких профессионалов.

Альп, промальпер - промышленный альпинист.

Виска - универсальная единица расчета производительности. Работа, выполняемая промышленным альпинистом за один спуск.

Висячка - общее название работ, выполняемых с применением веревок, используемых в качестве средства доступа к месту проведения работ. Также может употребляться как аналог слова "промальп". Например, вопрос "А ты давно ли на висячке?" обозначает "Какой у тебя стаж работы на высоте?"

Навеска, перенавеска - закрепление страховочных веревок для выполнения работ.

Отрицаловка - стена или фрагмент фасада здания, имеющий отрицательный угол наклона, то есть нависающий над пешеходами. Работа на таких участках требует применения специальных приспособлений, что значительно увеличивает себестоимость работ.

Кстати

Останкинская башня растаяла сама

В январе жители Москвы могли наблюдать удивительное явление: Останкинская телебашня покрылась льдом. На вещание телеканалов это, впрочем, не повлияло. Да и на помощь звать никого не пришлось: здание-гигант само оттаяло, когда улучшилась погода. "Все это произошло из-за низкой облачности, а также водяного пара и микрокристаллов льда, которые содержатся в облаках, - рассказал замначальника отдела строительного надзора и инженерного контроля Останкинской телебашни Павел Разин. - Они быстро оседают на холодных металлических конструкциях телебашни и образуют густую снежную изморозь. С исчезновением низкой облачности и появлением солнца обледенение исчезает". Кстати, при проектировании башни такие ситуации заранее предусматривались.