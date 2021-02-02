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Текст:   Сергей Бабкин 
17:11 02.02.2021

В Москве на 30 процентов подорожали комнаты в домах под реновацию

Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Цены на комнаты в домах, которые включены в программу реновации, оказались на 30 процентов выше, чем в среднем по рынку. На это обратили внимание аналитики Агентства инвестиций в недвижимость Москвы.

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Вывод сделан на основании анализа рынка в январе 2021 года. Из 777 комнат, выставленных на продажу, на реновационные дома приходится 18 лотов. В среднем разница в цене составляет 31,4 процента. Что касается абсолютных цифр, то наиболее показателен пример Центрального округа. Здесь комнаты в домах под реновацию стоят в среднем на 1,92 млн дороже, чем в среднем по ЦАО,

"Действительно, разница по ценам на комнаты в домах под реновацию и в обычных домах очень существенная, - отмечает руководитель агентства Валерий Летенков. - Недавно у нас был случай когда женщина хотела продать комнату недалеко от Белорусского вокзала и приобрести комнату в доме под реновацию у метро "Бабушкинская". И ей при этом пришлось еще и доплачивать".

Эксперт подчеркивает, что дороже оцениваются лишь комнаты, находящиеся в коммуналках. "Важно понимать, что отдельные квартиры получат только владельцы комнат в коммунальных квартирах", - говорит Валерий Летенков. Впрочем, минусы у комнат в домах под реновацию тоже есть. Зачастую жить в таких домах не очень комфортно из-за состояния домов и квартир, отмечают в агентстве.

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