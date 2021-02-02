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02.02.2021 23:05
Рубрика: Общество

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Текст: Сергей Бабкин

Погода в Москве в ближайшие часы может резко ухудшиться, предупреждает официальный портал мэрии mos.ru.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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На город опустится туман, видимость ухудшится до 300-800 метров. Также ожидается изморозь и гололедица. Такие погодные условия могут увеличить вероятность ДТП и затруднить движение.

Автомобилистам советуют строго соблюдать правила, не совершать резких маневров. Пешеходам рекомендуется носить обувь без каблука и с нескользящей подошвой. Неблагоприятная погода может сохраниться до утра среды, 3 февраля.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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