Новости

Более 50 жителей Красноярска отравились водопроводной водой 12:12
ФК "Тамбов" оштрафовали за долги по зарплате 12:12
Умер актер из "Клана Сопрано" Хэл Холбрук 12:06
ФМБА намерено начать клинические испытания вакцины от COVID-19 в июле 11:58
Папарацци засняли Криса Хемсворта в новом костюме Тора 11:57
Рособрнадзор прокомментировал идею бесплатной системы репетиторства 11:54
Запись на прививку от COVID-19 через Госуслуги работает в большинстве регионов 11:41
Один из создателей "Симпсонов" Марк Уилмор умер от коронавируса 11:29
Умер ученый и ветеран Сталинградской битвы Максим Загорулько 11:27
В Германии зафиксировано рекордное падение потребления пива 11:26
В Подмосковье сотрудник сотовой связи продавал персональные данные 11:25
На снегосплавных пунктах в Москве утилизировали около 6 млн кубометров снега 11:23
Disney выпустит сериал о родине "Черной пантеры" Ваканде 11:22
Самолет совершил вынужденную посадку в Стригино из-за отказа двигателя 11:16
Путин поговорил по телефону с Наиной Ельциной 11:11
На Урале разнорабочий убил бригадира и разослал видео знакомым 11:10
Умер каскадер и актер из "Моей прекрасной няни" Виктор Павлюченков 10:50
IT-компаниям разъяснили порядок включения в реестр российского ПО 10:45
В Москве прививку от COVID-19 получили почти 175 тыс. горожан старше 60 лет 10:29
Нижегородец спас из воды тонущего ребенка 10:25
Россия создаст новую высокоточную ракету 10:20
На Чукотке семь человек на вездеходах застряли в тундре 10:07
Фотовыставка "Москва новогодняя" открылась на Тверском бульваре в столице 10:00
Названы самые дорогие билеты, купленные пассажирами в январе 09:40
В крупном ДТП на Кутузовском проспекте один человек погиб и двое ранены 09:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
02.02.2021 11:23
Рубрика: Экономика

На снегосплавных пунктах в Москве утилизировали около 6 млн кубометров снега

Текст: Ирина Огилько

Столичные снегоплавильные пункты утилизировали около 6 млн кубометров снега с начала зимы. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: iStock
Синоптики рассказали о приходе аномального тепла в Россию

"С 20 ноября по 1 февраля в столице выпало 97 сантиметров снега, это более половины годовой нормы, - отметил Петр Бирюков. - На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано около 6 млн кубометров снега".

Заммэра напомнил, что в городе круглосуточно работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. Принцип их действия основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы.

"Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, - рассказал Петр Бирюков. - Далее снежная масса попадает в специальные сооружения, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов. Она имеет постоянную температуру не ниже 10 градусов, при контакте с ней снег начинает таять".

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что весь мусор из снега оседает в песколовках, которые установлены на всех снегосплавных пунктах.

"Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в городские очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки, - отметил заммэра. - Это позволяет предотвратить попадание загрязненного снега в городские водоемы и положительно влияет на экологическую обстановку".

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Движение по нескольким улицам ограничено в Москве
Стоимость нефти Brent превысила 57 долларов впервые с 13 января
Минтруд РФ направил предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров
На Алтае умер экс-министр сельского хозяйства РФ
Ученые объяснили, какая вакцина быстрее вырабатывает антитела к COVID-19
В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции
Когда в России не останется обманутых дольщиков