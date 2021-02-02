На снегосплавных пунктах в Москве утилизировали около 6 млн кубометров снега

Столичные снегоплавильные пункты утилизировали около 6 млн кубометров снега с начала зимы. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"С 20 ноября по 1 февраля в столице выпало 97 сантиметров снега, это более половины годовой нормы, - отметил Петр Бирюков. - На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано около 6 млн кубометров снега".

Заммэра напомнил, что в городе круглосуточно работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. Принцип их действия основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы.

"Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, - рассказал Петр Бирюков. - Далее снежная масса попадает в специальные сооружения, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов. Она имеет постоянную температуру не ниже 10 градусов, при контакте с ней снег начинает таять".

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что весь мусор из снега оседает в песколовках, которые установлены на всех снегосплавных пунктах.

"Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в городские очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки, - отметил заммэра. - Это позволяет предотвратить попадание загрязненного снега в городские водоемы и положительно влияет на экологическую обстановку".