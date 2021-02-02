Названы самые дорогие билеты, купленные пассажирами в январе

Аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили, по каким направлениям были куплены самые дорогие авиа- и железнодорожные билеты на поездки в январе. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса.

Самый дорогой перелет - из Москвы в Канкун и обратно - обошелся пассажиру в 502 тыс. рублей. На втором месте - авиапутешествие из Москвы в Мале и обратно стоимостью 469 тыс. рублей. Третье по стоимости место занял билет в один конец из Москвы в Дубай за 354 тыс. рублей.

По данным сервиса, на поезде самым дорогим оказалось путешествие из Санкт-Петербурга в Москву в мягком вагоне: его стоимость составила 29 тыс. рублей.

С небольшим отставанием от него по стоимости был приобретен билет на "Сапсан" по маршруту Москва - Санкт-Петербург, который обошелся покупателю в 25,9 тыс. рублей. Третью строчку рейтинга заняла поездка из Краснодара в Сургут за 23,4 тыс. рублей.

Согласно предыдущему исследованию OneTwoTrip, стоимость билетов, купленных в новогодние праздники, была почти в два раза скромнее. Самый дорогой перелет - из Москвы в Дубай и обратно - в этот период обошелся пассажиру в 216,8 тыс. рублей; перелет из Хабаровска в Москву и назад - в 203 тыс. рублей, билет из Владивостока в Москву и обратно - в 178,1 тыс. рублей.