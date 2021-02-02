Отели предоставили около 13 тысяч номеров медработникам в период пандемии

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в этом году выделят средства на дезинфекцию гостиниц. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что из бюджета города выделят 63,2 млн рублей для дезинфекции гостиниц, в которых временно проживают сражающиеся с COVID-19 медработники.

Напомним, программа бесплатного расселения врачей и медсестер в гостиницах действует в Москве с апреля 2020 года. С тех пор для них предоставлено порядка 13 тысяч номеров. Сейчас в девяти гостиницах проживают более 700 медработников.