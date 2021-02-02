С проблемами в получении жилья сталкиваются и здоровые дети, и с инвалидностью. Почти во всех регионах органы власти рекомендуют им отстаивать свои права через суд. Как правило, суды встают на сторону истца, однако это лишь помогает ему продвинуться в очереди: например, с двухтысячного места в первую сотню.
В ряде субъектов РФ для сирот предусмотрены субсидии, покрывающие аренду квартиры в период до получения социального жилья. Однако даже в этих регионах поддержка зачастую остается на бумаге. В лучшем случае оплачиваются коммунальные расходы. Поэтому часть выпускников остаются жить в детском доме до 23 лет - пока не получат образование и профессию. Очень часто, к сожалению, детдомовцы уходят в криминальную сферу.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин говорит, что необходимо увеличить бюджетные расходы. Это так. Основная проблема - вопиющее недофинансирование. Однако одними деньгами здесь вопрос не решить. Во-первых, надо навести порядок с очередью, которая с 2013 года фактически таковой не является: это лишь список, не предполагающий обязательств. Во-вторых, надо проанализировать ситуацию в комплексе. Не секрет, что регионы пускаются на различные ухищрения, чтобы сократить свои расходы: например, прописывают выпускников детдомов в других областях или в отдаленных районах, где ничего не строится, либо выдают низкокачественное жилье.
Регионы побогаче, надо отдать им должное, пытаются понемногу решать проблему своими силами. В связи с этим возникает дополнительный вопрос: получается, сироты внутри одной страны не равны? Те, кому повезло воспитываться в Москве или ХМАО, жилье получают быстрее, а тем, кто воспитывался в дотационных регионах, квартира не светит вовсе.
Необходимо отметить и межведомственную рассогласованность: в регионах вопросами поддержки детей-сирот занимаются департаменты образования, а за строительство социального жилья отвечают департаменты ЖКХ и строительства. За каким именно ведомством закреплены контроль и ответственность, непонятно.
До 2024 года планируется создать единую модель "подчиненности организаций для детей-сирот и органов опеки и попечительства в регионах". Но единую модель надо создавать сейчас, а к 2024 году она должна уже эффективно работать. Это действительно очень большая проблема, которой нужно заниматься безотлагательно. Разрабатывать отдельную целевую госпрограмму или самостоятельный национальный проект - с четким пониманием расчетов, сроков, ответственных ведомств и целевых показателей, системы контроля и мониторинга удовлетворенности со стороны сирот.
Задача общественности - эту проблему поднимать. Далее надо брать на себя экспертную работу, входить в органы управления и организовывать тщательный народный контроль.