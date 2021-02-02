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02.02.2021 17:17
Рубрика: Общество

Нацпроект для сироты

Текст: Екатерина Курбангалеева (Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 20(8371)
Около 200 тысяч детей-сирот в стране стоят в очереди на получение жилья. Выделяемых средств явно недостаточно: очередь растет быстрее, чем выдается жилье в новостройках. От обязательства обеспечить квартирами выпускников детдомов государство не отказывается. Но его реализация провалена.
Фото: Пресс-служба ГП РФ
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С проблемами в получении жилья сталкиваются и здоровые дети, и с инвалидностью. Почти во всех регионах органы власти рекомендуют им отстаивать свои права через суд. Как правило, суды встают на сторону истца, однако это лишь помогает ему продвинуться в очереди: например, с двухтысячного места в первую сотню.

В ряде субъектов РФ для сирот предусмотрены субсидии, покрывающие аренду квартиры в период до получения социального жилья. Однако даже в этих регионах поддержка зачастую остается на бумаге. В лучшем случае оплачиваются коммунальные расходы. Поэтому часть выпускников остаются жить в детском доме до 23 лет - пока не получат образование и профессию. Очень часто, к сожалению, детдомовцы уходят в криминальную сферу.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин говорит, что необходимо увеличить бюджетные расходы. Это так. Основная проблема - вопиющее недофинансирование. Однако одними деньгами здесь вопрос не решить. Во-первых, надо навести порядок с очередью, которая с 2013 года фактически таковой не является: это лишь список, не предполагающий обязательств. Во-вторых, надо проанализировать ситуацию в комплексе. Не секрет, что регионы пускаются на различные ухищрения, чтобы сократить свои расходы: например, прописывают выпускников детдомов в других областях или в отдаленных районах, где ничего не строится, либо выдают низкокачественное жилье.

Регионы пускаются на различные ухищрения, чтобы сократить свои расходы

Регионы побогаче, надо отдать им должное, пытаются понемногу решать проблему своими силами. В связи с этим возникает дополнительный вопрос: получается, сироты внутри одной страны не равны? Те, кому повезло воспитываться в Москве или ХМАО, жилье получают быстрее, а тем, кто воспитывался в дотационных регионах, квартира не светит вовсе.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Необходимо отметить и межведомственную рассогласованность: в регионах вопросами поддержки детей-сирот занимаются департаменты образования, а за строительство социального жилья отвечают департаменты ЖКХ и строительства. За каким именно ведомством закреплены контроль и ответственность, непонятно.

До 2024 года планируется создать единую модель "подчиненности организаций для детей-сирот и органов опеки и попечительства в регионах". Но единую модель надо создавать сейчас, а к 2024 году она должна уже эффективно работать. Это действительно очень большая проблема, которой нужно заниматься безотлагательно. Разрабатывать отдельную целевую госпрограмму или самостоятельный национальный проект - с четким пониманием расчетов, сроков, ответственных ведомств и целевых показателей, системы контроля и мониторинга удовлетворенности со стороны сирот.

Задача общественности - эту проблему поднимать. Далее надо брать на себя экспертную работу, входить в органы управления и организовывать тщательный народный контроль.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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