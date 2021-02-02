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02.02.2021 16:28
Рубрика: Общество

Работы Рокотова и Тропинина покажут на выставке в Москве

Текст: Елена Яковлева

4 февраля в Москве открывается выставка "А чей это портрет?", где семьдесят героев и столько же авторов представят зрителям музей Тропинина и частные коллекции столицы. В экспозиции можно увидеть работы кисти Василия Тропинина, Федора Рокотова, Владимира Боровиковского и других.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Выставка художников разного происхождения, способностей и социального статуса, но объединенных тем, что они писали портреты, пытается ответить на вопрос, как сложилось явление, известное под названием "русская школа".

На выставке можно внимательно и неспешно рассмотреть элементы, составляющие эту школу. И взглянуть на ее художников сквозь призму портретного жанра.

- Наиболее капризного, трудного, лукавого, ангажированного, - предупреждают организаторы выставки, - но в итоге наиболее честного. Поскольку этот субъективный жанр чаще всего не позволяет художнику скрыть свои намерения, отношение к миру, темперамент и меру таланта.

Правда, эта невольная честность открывается зрителю спустя столетие и больше, но "искусство никуда не торопится", улыбаются организаторы выставки.

Фото: AFP/TIMOTHY A. CLARY
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Русские художники XVIII и XIX веков, по словам знатоков живописи, учились жадно. Им надо было наверстать все, что русское искусство пропускало вплоть до XVIII века: изобретение масляной живописи, светские сюжеты, смену стилей, профессиональные организации художников, установления академии, соревнования честолюбий. Академики и вольные живописцы, старые приверженцы галантного жанра, молодые романтики и мастера бидермайера (немецкий стиль изображения частной жизни, в основном, бытовой и камерный) приезжали в Российскую империю и становились учителями русских художников, неосознанно помогая создавать "русскую школу". В европейском же искусстве за "русской школой" место было зарезервировано с рождения, как место дворянского отпрыска в гвардейском полку.

- Полифонические влияния европейцев, сплетаясь с монотонными, но по-народному внятными мелодиями отечественных талантов, превращаются в причудливый благообразный хор, феномен мировой художественной практики - русскую школу живописи, - комментируют эксперты.

Основную часть экспозиции представляют произведения, принадлежащие Музею Василия Тропинина и московских художников его времени. Половина представленных на выставке портретов из фондов музея входила в собрание легендарного коллекционера Феликса Вишневского. На выставке можно ознакомиться с работами Василия Тропинина, Федора Рокотова, Владимира Боровиковского.

Фото: AP
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Обрамлением и дополнением государственных сокровищ служат работы из частных коллекций.

- Выставка "А это чей портрет?" является для нашего музея одним из важнейших событий текущего года, - говорит директор Музея В. А. Тропинина и московских художников его времени Ольга Журавлева. - Символично, что Музей Тропинина был открыт на основе собрания Феликса Евгеньевича Вишневского ровно 50 лет назад. И вот спустя полвека мы получили прекрасную возможность создать в партнерстве с коллегами сложносоставной выставочный проект о тайнах портретной живописи.

Выставка будет представлена в пространстве фонда IN ARTIBUS.

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