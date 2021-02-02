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02.02.2021 14:55
Рубрика: Культура

В московском Музее космонавтики откроется выставка о Юрии Гагарине

Текст: Татьяна Владыкина
Столичный Музей космонавтики, которому исполняется 40 лет, в преддверии 60-летия первого полета человека в космос подготовил уникальную выставку "Первый". Заместитель директора Музея космонавтики Вячеслав Климентов рассказал о ней корреспонденту "РГ".

Свидетельство о рождении первого космонавта Земли, самолетик, который своими руками сделал Юрий Гагарин в детстве, огромный ковш для литья металла, которым будущий космонавт работал у печи, и другие уникальные вещи и документы покажет музей в апреле.

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- Мы назвали проект "Первый", имея в виду не только личность Юрия Гагарина, но и подготовку к этому полету, - рассказывает заместитель директора Музея космонавтики Вячеслав Климентов. - С 1957 года инженеры-конструкторы начали удивлять мир созданием первой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, запуском первого спутника Земли, созданием космического корабля "Восток". Все это было придумано в то время, когда страна только восстанавливалась из руин войны.

К уникальному проекту коллектив музея готовился два года. Экспонаты собирали со всей страны, в проекте приняли участие более тридцати партнеров: члены семьи Юрия Гагарина, музеи России, предприятия ракетно-космической отрасли, архивы.

- Собранные артефакты, в большинстве своем, никогда не покидали место своего постоянного бытования, - рассказывает Вячеслав Климентов. - Гагарин поступил в Люберецкое ремесленное училище, где получал профессию литейщика-формовщика . Мы привезем парту с откидной крышкой, за которой сидел Юрий Алексеевич. Этим экспонатом поделился Люберецкий техникум, который сейчас носит имя Юрия Алексеевича Гагарина. Из Саратовского музея краеведения приедет его дипломная работа - это парковая решетка из металла, которую они сделали вместе с товарищами по Саратовскому индустриальному техникуму.

Кроме редких артефактов, музей подготовил и реконструкции, которые помогут посетителям почувствовать время.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- У нас будет реконструкция землянки, в которую можно будет войти, - говорит Вячеслав Климентов. - Когда семилетний Юра пошел в первый класс, началась война. Фашисты вошли в деревню Клушино и выгнали семью Гагариных из дома. Его отец за одну ночь вырыл землянку. Семья прожила там все время оккупации.

У выставки фантастическое начало - в первой основной витрине посетители увидят всего два экспоната. Зато каких! Книга Главного конструктора первого космического корабля и свидетельство о рождении первого космонавта Земли.

- Книга "Ракетный полет в стратосфере" была издана под фамилией Королева, - раскрывает секреты предстоящей выставки Вячеслав. - Впоследствии из-за строгой секретности главный конструктор ракетно-космической техники будет подписывать свои статьи только как "проф. К. Сергеев". А рядом с книгой будет лежать подлинное свидетельство о рождении Юрия Гагарина.

Издание с расчетами о том, как будет построено реактивное движение в космосе, и свидетельство о рождении первого космонавта - невероятный знак судьбы, которая свела Юрия Гагарина с Сергеем Королевым.

- Книга издана в 1934 году, ровно в год рождения будущего космонавта, - говорит Вячеслав Климентов. - С этих важных документов начинается выставка "Первый".

Сергей Королев и Юрий Гагарин лично встретятся только в 1960 году. Судьба отведет им всего шесть лет идти по жизни рядом. Главный конструктор Сергей Павлович Королев, пришедший в ракетную технику с мечтой о космосе, создаст для первого полета первую ракету-носитель и первый космический корабль. Его слово будет решающим при выборе первого мире человека, которому он доверит свою мечту. И этим первым человеком станет рожденный в 1934 году Юрий Алексеевич Гагарин.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Выставка заканчивается рассказом о событиях 15 апреля 1961 года, когда Юрий Гагарин приехал к главному конструктору в секретное Особое конструкторское бюро ОКБ-1 с благодарностью создателям надежной космической техники, которая не подвела в первом космическом полете.

"Космос не только удел мужественных и смелых, он для любознательных и терпеливых, смекалистых, твердых, ищущих и верящих в будущее этого пока непризнанного мира", - скажет первый космонавт Земли. Эти простые слова в комфортном ХХI веке могут зазвучать для нас, посетителей выставки, как открытие.

Проект "Первый" будет открыт в главном зале "Утро космической эры" и продлится с 8 апреля по 15 сентября 2021 года.

Кстати

С 1 апреля по 3 мая планшетная выставка "Москва встречает Первого!" пройдет в столице на Тверском бульваре. 14 апреля 1961 года Москва встречала первого космонавта Земли Юрия Гагарина. На выставке можно будет увидеть архивные фотографии из фондов Музея космонавтики и информационного агентства России "ТАСС".

Справка "РГ"

Музей космонавтики входит в тройку самых посещаемых музеев Департамента культуры города Москвы. В 2020 году Музей космонавтики завоевал гран-при международного фестиваля "Интермузей".

Современная экспозиция музея состоит из восьми выставочных залов. Коллекция музея насчитывает более 99 000 единиц хранения. Здесь представлены истории покорителей космоса: знаменитые Белка и Стрелка, подлинные спускаемые аппараты космического корабля "Союз", макет Первого искусственного спутника Земли, оригинальный пульт управления Луноходом, полноразмерный макет базового блока станции "Мир", биопринтер "Орган.Авт", на котором проводят эксперименты на МКС, и другие космические артефакты.

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