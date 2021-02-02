В Москве подсчитали потери городского транспорта из-за пандемии

В Москве из-за пандемии коронавируса в прошлом году резко сократился пассажиропоток. Об этом сообщил глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, общественный транспорт столицы по итогам 2020 года потерял около 37% пассажиров (минус 8,6 млн ежедневных поездок в будние дни). А вот количество поездок на такси в сутки увеличилось на два процента. Чаще москвичи стали пользоваться и городским велопрокатом.

- За год изменились транспортные привычки - больше нет ярко выраженного начала рабочего дня, альтернативные способы перемещения становятся более популярными, а вопрос возврата доверия к городскому транспорту - первоочередной в повестке городов, поэтому мы должны думать, как восстанавливать активность людей и популярность поездок, - написал Ликсутов в своей колонке на Едином транспортном портале.