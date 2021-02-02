В Москве загорелся детский центр

На северо-востоке столицы произошел пожар в детском центре, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Пожар, по предварительным данным, начался в доме на Полярной улице, 54А. Здесь, по данным открытых источников, находится центр содействия семейному воспитанию "Полярная звезда". Возгорание произошло на третьем этаже, площадь пожара составляет 10 квадратных метров.

По сведениям агентства, эвакуированы 38 детей и 15 сотрудников учреждения. Их временно разместили в ближайшей школе.