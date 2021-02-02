Новости

В Москве эвакуировали 125 машин без номеров 21:15
В Москве ликвидирован пожар в детском центре 21:09
Захарова: РФ ответит на все случаи вмешательства иностранных послов во внутренние дела 20:54
В Москве загорелся детский центр 20:32
В Британии скончался ветеран, собравший 32,8 млн фунтов на борьбу с ковидом 20:08
Снайдер показал Джокера из режиссерской версии "Лиги справедливости" 19:59
Музей хоккея в Москве возобновит работу под эгидой ФХР 19:57
Юрист: Навальный уводит процесс в неподобающую для правосудия сторону 19:40
В Испании коронавирус признают профессиональным заболеванием медиков 19:31
Минздрав включит "веселящий газ" в перечень одурманивающих веществ 19:17
В Москве лифт повредил ногу ребенку 18:58
Власти Германии хотят продлить режим ЧС по коронавирусу до июня 18:46
Прокурор: Навальный - единственный гражданин РФ, получивший 2 условных срока 18:36
РФПИ: Россия сможет обеспечить вакциной "Спутник V" около 700 млн человек 18:31
Стало известно, сколько "Барселона" заработала благодаря Месси 18:12
Первый энергоблок БелАЭС выработал 1 млрд кВт-ч электроэнергии 17:50
В Латвии впервые обнаружили больную коронавирусом кошку 17:49
Мурашко: Вакцина "Спутник V" - одна из лучших 17:46
Путин поддержал идею снять фильм о выдающихся педагогах 17:31
В Госдуму внесен проект о заморозке начисления пени за просрочку оплаты налога 17:25
Путин: Будем работать над расширением программы льготных перелетов из ДФО 17:23
Стало известно, куда переедет "Дом 2" 17:22
Путин: Конкурс "Учитель года" надо показывать интересно 17:20
Сурок Фил предсказал затяжную зиму в штате Пенсильвания 17:16
Путин: Нужно реагировать на вредоносный контент без ущерба свободе слова 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
02.02.2021 20:32
Рубрика: Происшествия

В Москве загорелся детский центр

Текст: Сергей Бабкин

На северо-востоке столицы произошел пожар в детском центре, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

В Армавире при пожаре в жилом доме эвакуировали 170 человек

Пожар, по предварительным данным, начался в доме на Полярной улице, 54А. Здесь, по данным открытых источников, находится центр содействия семейному воспитанию "Полярная звезда". Возгорание произошло на третьем этаже, площадь пожара составляет 10 квадратных метров.

По сведениям агентства, эвакуированы 38 детей и 15 сотрудников учреждения. Их временно разместили в ближайшей школе.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики
Гинцбург: "Спутник V" сможет защищать от коронавируса больше двух лет
Цена на нефть превысила 58 долларов впервые с февраля 2020 года
Лавров: Россия может пересмотреть решение по выходу из ДОН
Латвия примет все матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года
Вступил в силу новый регламент МВД по выдаче и замене паспортов
Специалисты назвали самое распространенное киберпреступление