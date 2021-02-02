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Рубрика: Экономика

Живу в сети

В Москве запущена полная версия "Электронного дома"
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 20(8371)
Москвичи получили полный доступ к сервису "Электронный дом" - интернет-платформе, которая помогает им быть на прямой связи с управляющей компанией и соседями. "Теперь все горожане смогут решать жилищные вопросы и проводить онлайн-собрания собственников", - написал у себя "ВКонтакте" мэр Сергей Собянин.

Как уже писала "РГ", "Электронный дом" в Москве создали в 2018 году как площадку, где жильцы могут обсуждать проблемы своей многоэтажки. Но функционал был ограничен, и в 2020-м мэрия его значительно расширила, обновив приложение. Теперь жители домов, подключенных к единому диспетчерскому центру, могут вызвать мастера онлайн и потом оценить его работу. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления", которое занимается реализацией проекта, каждую неделю через "Электронный дом" в диспетчерский центр и на портал "Наш город" поступает около 700 заявок. Поврежденная крыша, перегоревший фонарь, мусор во дворе - вот такие сообщения в основном приходят от населения "электронных домов" Москвы. Охотно пользователи размещают объявления, общаются с соседями, передают показатели счетчиков. И все это в одном мобильном приложении.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Одно из главных нововведений проекта - общие собрания собственников в онлайн-режиме по новым правилам, которые стали возможны благодаря изменениям в Жилищном кодексе", - сообщил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко. Почему это важно, особенно хорошо знают городские активисты. "До того как у нас появился "Электронный дом", мы с большим трудом собирали кворум на такие собрания, - делится с "РГ" зампредседателя домового совета, житель Тимирязевского района Владимир Баранов. - Кого-то дома не застанешь, а кто-то из собственников и вовсе по факту тут не живет. Словом, 51 процент участников очных собраний - это уже был успех. Теперь же с новым сервисом мы собираем и по 76 процентов". Недавно в доме сложил с себя полномочия председатель совета - и тут же все жильцы узнали об этом с помощью электронного объявления.

Выборы председателя - вопрос важный, но у многих коллег Владимира Баранова есть еще одна общая задача - нормальная организация капремонта. С момента рестарта "Электронного дома" москвичи провели 255 собраний, посвященных включению дома в программу. Ведь жильцы сами решают, какие работы в доме надо выполнить в первую очередь. Как рассказывают в ГКУ "Новые технологии управления", к новой версии платформы подключились жители 18 тысяч домов - это более 40 процентов многоквартирных зданий Москвы. Помимо собраний популярностью пользовались опросы. Москвичам понравилось, не выходя из квартиры или офиса, решать, где во дворе будут лавочки, а где - столы для настольного тенниса и зона буккроссинга.

Одно из главных новшеств "Электронного дома" - общие собрания собственников в онлайн-режиме. Теперь на них всегда есть кворум

Чтобы зарегистрироваться в новой версии "Электронного дома", москвичам сначала надо завести профиль на столичном портале госуслуг mos.ru и оставить информацию в разделе "Недвижимость". Потом нужно зайти на ed.mos.ru или скачать мобильное приложение "Электронный дом". Авторизоваться можно с помощью логина и пароля учетной записи на mos.ru. Адрес квартиры, которой вы владеете или в которой зарегистрированы, отобразится автоматически.

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