В Нововоронеже реализованы социальные проекты на 6,5 млн рублей

В 2020 году Фонд содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" (Фонд "АТР АЭС") выделил Нововоронежу 6 млн 553 тыс. рублей на реализацию 14 проектов-победителей открытого конкурса социально значимых проектов.

Конкурс проводится с целью поддержки инициатив некоммерческих организаций по созданию и поддержанию комфортной социальной среды на территориях расположения атомных электростанций.

Проекты, представленные на конкурс от Нововоронежа, связаны с четырьмя направлениями: информационно-просветительская и образовательная деятельность в области использования атомной энергии, развитие физической культуры и спорта, патриотическое воспитание, культура и творчество.

Так, нововоронежский Дворец культуры на выигранные средства реализовал проект "Дорогами Великой Победы". Необычный патриотический проект "На полях мирных сражений или маленький шаг в большое будущее" воплотил и детский сад № 5: создал площадку для уличной игры в шахматы. В рамках проекта "Мы память бережно храним" детский сад № 13 приобрел атрибуты и форму военных лет для организации праздника, посвященного 75-летию Победы. Проект "Победа в моем сердце" позволил организовать в городской школе № 4 выставку, посвященную Воронежской земле в годы Великой Отечественной войны.

На популяризацию здорового образа жизни и спорта направлены проекты ледовой арена "Остальная" и Нововоронежской федерации футбола: приобретена хоккейная форма для юниорской команды, организован турнир дворовых команд и международные соревнования по мини-футболу.

Дом детского творчества закупил новое профессиональное театральное оборудование и подготовил к постановке спектакль "Барабанщица" по пьесе Афанасия Салынского.

"В 2020 году конкурсной комиссией Фонда "АТР АЭС" были выбраны 85 разных интересных и полезных проектов. Все они направлены на улучшение качества жизни горожан территорий расположения атомных станций. Участие в конкурсе социально значимых проектах доступно каждому. Любой гражданин может выступить с полезной инициативой и получить грант на ее реализацию. Количество конкурсных заявок с каждым годом растет, а это значит, что "атомные" города будут развиваться и поддерживать комфортную среду", - отметил председатель Фонда "АТР АЭС" Николай Нетяга.

"За восемь лет участия, с 2013 по 2019 годы, Нововоронеж получил от Фонда "АТР АЭС" на реализацию 58 социально значимых проектов порядка 36,5 млн рублей. Победа в конкурсе Фонда - эффективный инструмент решения важных социально значимых задач", - сказал заместитель директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru