В Подмосковье мужчина убил тещу после 10 лет издевательств

В подмосковном Пушкине перед судом предстанет 60-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве тещи. Следствие считает, что он задушил родственницу в состоянии аффекта: издевательства родственницы длились 10 лет и достигли предела.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК региона, теща постоянно издевалась над зятем и всеми домочадцами, провоцировала конфликты. Ситуация накалилась, когда мужчина вернулся домой после тяжелой трудовой недели. Подозреваемый не только много работал, но и ухаживал за сыном-инвалидом. Тем не менее, теща продолжила издевательства и начала дергать зятя за уши. Мужчина не выдержал и в драке задушил мать супруги.

Эксперты пришли к выводу, что преступление было совершено в состоянии аффекта. По статье 107 УК РФ жителя Подмосковья могут приговорить к исправительным работам, ограничению или лишению свободы на срок до трех лет.