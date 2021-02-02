В Подмосковье сотрудник сотовой связи продавал персональные данные

Следственный комитет по Московской области объявил о завершении расследования уголовного дела против гражданина, продававшего чужие персональные данные.
Фигурантом расследования, которое вел Следственный отдел по городу Домодедово, стал 27-летний уроженец Пензенской области. Фамилию молодого человека в СК не называют.
Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Он обвиняется в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров, а также в неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием своего служебного положения. Это часть 2 статьи 138 и часть 3 статьи 272 Уголовного кодекса РФ.
В СК объяснили, что обвиняемый был сотрудником одного из операторов сотовой связи. Летом 2019 года он "в нарушение должностных инструкций и воспользовавшись доступом к базе данных, передал своей знакомой информацию о телефонных соединениях третьего лица без его согласия".
Следствие говорит, что под тяжестью собранных доказательств обвиняемый признался в содеянном.
Прокуратура с собранными следствием доказательствами согласилась и утвердила обвинительное заключение. Дело уже передано в суд.