В Подмосковье сотрудник сотовой связи продавал персональные данные

Следственный комитет по Московской области объявил о завершении расследования уголовного дела против гражданина, продававшего чужие персональные данные.

Фигурантом расследования, которое вел Следственный отдел по городу Домодедово, стал 27-летний уроженец Пензенской области. Фамилию молодого человека в СК не называют.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Он обвиняется в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров, а также в неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием своего служебного положения. Это часть 2 статьи 138 и часть 3 статьи 272 Уголовного кодекса РФ.

В СК объяснили, что обвиняемый был сотрудником одного из операторов сотовой связи. Летом 2019 года он "в нарушение должностных инструкций и воспользовавшись доступом к базе данных, передал своей знакомой информацию о телефонных соединениях третьего лица без его согласия".

Следствие говорит, что под тяжестью собранных доказательств обвиняемый признался в содеянном.

Прокуратура с собранными следствием доказательствами согласилась и утвердила обвинительное заключение. Дело уже передано в суд.