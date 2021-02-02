Как изменились цены на ЖКУ на фоне коронакризиса, подсчитала аналитическая служба Международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В среднем по России рост тарифов оказался самым низким за почти 20 лет статистических наблюдений - 3,55 процента при годовой инфляции в 4,91. Однако в каждом пятом субъекте РФ "коммуналка" подорожала сильнее. В десятку лидеров по росту тарифов вошли Воронежская и Белгородская области.

Абсолютным лидером в стране стала Республика Коми, где из-за повышения цен на капремонт с 2,62 до 7,85 рубля за квадратный метр тарифы на жилищно-коммунальные услуги превысили уровень инфляции в 3,3 раза (повышение составило 16,2 процента). Власти мотивировали свое решение тем, что прежние расценки были низкими и экономически необоснованными. Местные жители даже пытались оспорить это решение республиканской администрации в суде. Если взять только коммунальные услуги (свет, вода, тепло, газ), то они в регионе подорожали всего на 4,17 процента.

Воронежцам цены подняли на 7,8 процента, белгородцам - на пять. Более чем на 4,6 процента увеличились расценки на ЖКУ в Липецкой и Тульской областях. Самым скромным оказался рост тарифов в Тверской, Ивановской и Костромской областях: 1,2 процента, 1,96 и 2,1 соответственно.

"В целом из услуг ЖКХ сильнее всего подорожали оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, то есть плата за неприватизированные квартиры (на 4,71 процента), и водоотведение (на 4,78 процента). Это самые незначительные статьи в платежке. Также заметно повысилась стоимость горячей воды и электроэнергии - на 4,32 и 3,96 процента. Отопление, самая весомая статья расходов на ЖКУ, подорожало на 3,36 процента", - сообщили в аналитической службе FinExpertiza.

Цены на холодную воду за год в среднем по стране выросли почти на четыре процента, но в ряде регионов эта услуга подорожала значительно сильнее. Рекордсмен здесь - Белгородская область с показателем 24 процента.

Газоснабжение в среднем по стране за год подорожало на 3,2 процента. В топ-5 по этому показателю вошла Ярославская область (+5,6). Среди регионов с самой резкой динамикой цен на электричество оказалась Ивановская область с показателем 5,1 процента.

- Жилищно-коммунальные услуги для многих россиян продолжают оставаться обременительной статьей расходов. Трудности с оплатой коммуналки имеют более пяти процентов домохозяйств, а среди неполных и многодетных семей - каждая десятая, - отметила президент сети FinExpertiza Елена Трубникова. - Тема ЖКХ стала еще более злободневной в период пандемического кризиса, обернувшегося серьезным падением доходов населения. В зависимости от региона, а иногда даже в границах одного города, размер платы за ЖКУ может существенно разниться. И многие жители видят за этим не объективные экономические причины, а интересы коммунальщиков и ресурсоснабжающих организаций. До конца 2020 года власти отменили штрафы за неуплату коммунальных услуг. С 2021 года мораторий снимается. Поэтому многих россиян ожидают квитанции с крупными начислениями, которые могут серьезно ударить по кошельку.

Справка "РГ"

В анализе FinExpertiza учитывался сводный показатель, формируемый из индексов цен на отдельные жилищные и коммунальные услуги, каждая из которых имеет свой вес при расчете общей динамики. Напомним, к жилищным услугам относится, в частности, содержание общедомового имущества, текущий и капитальный ремонт. Государство не регулирует эти цены. Тарифы устанавливаются властями регионов. А вот цены на коммунальные услуги (водо-, электро- и газоснабжение, отопление) ограничены планками, которые задаются правительством для каждого субъекта РФ.

В связи с пандемией коронавируса некоторые регионы приняли решение не повышать цены на отдельные услуги ЖКХ. Часть субъектов РФ приостановила сбор взносов на капремонт. В итоге средний по стране рост цен на жилищно-коммунальные услуги оказался самым низким с 2002 года.