В регионах модернизируют больницы, поликлиники и ФАПы

С января 2021 года в России началась реформа первичного звена здравоохранения. На его модернизацию из федерального бюджета в регионы направят 500 миллиардов рублей. В регионах ЦФО планируют сделать медицину доступнее, строя новые ФАПы и оснащая больницы и поликлиники новым современным оборудованием.

Поликлиника Тульской областной клинической больницы N 2 на улице Демьянова в областном центре - один из объектов, вошедших в программу модернизации первичного звена здравоохранения. К медучреждению прикреплены 47 тысяч жителей, ежедневно его посещают до двух тысяч человек. При этом само здание было построено почти 60 лет назад. За все эти годы здесь ни разу не было капитального ремонта. В этом году здесь заменят кровлю, двери и окна, напольные покрытия и инженерно-технические коммуникации.

- В рамках программы модернизации в следующем году также будет приобретено новое медоборудование: два аппарата для ультразвуковой диагностики, - рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе Алла Шишкова.

В Тульской области в этом году капитально отремонтируют 18 поликлиник и врачебных амбулаторий. Всего же в рамках программы модернизации в течение пяти лет в регионе намечен капремонт 162 поликлиник и врачебных амбулаторий. На эти цели предусмотрено более 2,4 миллиарда рублей. А общий объем финансирования программы в Тульской области, по словам заместителя председателя правительства региона Дмитрия Маркова, составит 7,5 миллиарда. Эти средства пойдут на строительство и капремонт медучреждений, оснащение их оборудованием и транспортом, ликвидацию кадрового дефицита. К примеру, только в городе Ефремове планируется реализовать 23 проекта, семь из которых - по строительству. Помимо прочего планируется закупить 32 единицы санитарного транспорта.

Средства пойдут на строительство и капремонт медучреждений, на их оснащение и ликвидацию кадрового дефицита

В Рязанской области капитальный ремонт учреждений здравоохранения в этом году пройдет в более чем 40 объектах. Это поликлиники, включая детские, межрайонные медицинские центры, районные больницы - преобразования коснутся медицинских организаций тринадцати муниципалитетов. Как уточнили в профильном министерстве, на эти цели будет направлено свыше 20 миллионов рублей. Также обновят оборудование. В течение пяти лет планируется замена и дооснащение медицинскими изделиями для оказания первичной помощи. Так, будет закуплено и установлено 1145 единиц медтехники на общую сумму 1,8 миллиарда рублей. Кроме этого в Рязанской области в 2021 году планируют построить четыре новых ФАПа. Они традиционно будут представлять собой блочно-модульные здания, оснащенные медицинской мебелью и оборудованием, отвечающим санитарным требованиям.

В Брянской области в этом году капитальный ремонт по федеральной программе ожидается в 65 медицинских организациях, всего же за пять лет приведут в порядок 146 объектов здравоохранения. Помимо того на эти цели в региональном бюджете заложено более 225 миллионов рублей. Средства пойдут, в частности, на ремонт госпиталя для ветеранов войн Брянской областной больницы N 1, ремонт фасада Карачевского специализированного Дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики, а также помещений Юдиновской участковой больницы и Трубчевской ЦРБ. По адресной целевой инвестиционной программе в регионе планируется завершить строительство офиса врача общей практики в селе Толмачеве Брянского района, продолжится строительство лечебного корпуса городской больницы N 4 в Брянске. В статьи расходов заложено также оснащение транспортом медицинские организации для доставки пациентов (в том числе маломобильных) и медработников. В целом на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения на пять лет Брянской области выделено более 4,6 миллиарда рублей.

В Калужской области из 35 медицинских организаций, оказывающих населению специализированную первичную медико-санитарную помощь, в программу включены 19. На этот год запланировано строительство трех новых ФАПов. А за пять лет планируется замена 85 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, капитальный ремонт 116 учреждений здравоохранения, а также реконструкция консультативной поликлиники Калужской областной клинической больницы. На эти цели выделено 1,422 миллиарда рублей. Также в планах замена и дооснащение лечебно-профилактических учреждений медицинскими изделиями на сумму почти два миллиарда рублей. Обеспечат медиков и транспортом - будет закуплено 198 единиц автотранспорта на общую сумму более 186 миллионов.

Между тем

Однако помимо строительства, капремонтов и оснащения современным оборудованием медучреждений в регионах по-прежнему остро стоит кадровый вопрос. Не секрет, что порой на современной медтехнике попросту некому работать. Решать проблему в регионах пытаются комплексно.

К примеру, в Брянской области в прошлом году после окончания медицинского вуза и ординатуры пришли на работу 96 молодых специалистов. Большинство из них (64 человека) - врачи, окончившие ординатуру, то есть получившие узкие специальности. Меньшее число - 32 человека - будут работать в поликлиниках участковыми терапевтами и педиатрами. Как отмечают в профильном министерстве, большая часть этих молодых специалистов - ребята, вернувшиеся в регион для исполнения обязательств по договору о целевом обучении. Кампания по заключению договоров о целевом обучении проводится ежегодно. Так, в минувшем году было заключено 503 договора, на конкурсной основе поступили в шесть медицинских вузов 180 абитуриентов (Сеченовский университет, РНИМУ им. Пирогова, Смоленский ГМУ, Курский ГМУ, Первый Санкт-Петербургский ГМУ им. Павлова, РУДН).

Другой способ привлечения медиков в регионы - обеспечение их жильем. В Туле, например, медики, приехавшие из других регионов, получили квартиры к Новому году. Врачи из восьми тульских медучреждений: больниц, роддомов, Центра медицины катастроф и онкодиспансера - получат сто квартир в новостройках. Ключи от жилья уже получил 31 медик, еще 69 докторов ждут новоселья в следующем году. А в Брянской области на программу "Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Брянской области" выделен миллиард рублей. В этом году для медиков купят квартиры на 171 миллион.

Свою роль в деле привлечения медицинских работников на село играют и федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Причем к федеральной составляющей добавляют еще и региональные. Так, в той же Брянской области единовременные компенсации могут получить не только врачи и фельдшеры, прибывшие в сельскую местность, но и медицинские работники, прибывшие в рабочие поселки, либо в поселки городского типа, либо в города с населением до 50 тысяч человек. Врачи, принятые на работу с 2020 года в удаленные районы, могут получить полтора миллиона рублей (вместо одного миллиона), фельдшеры - 750 тысяч.