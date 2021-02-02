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02.02.2021 18:27
Рубрика: Общество

В столице прошел флешмоб "Случайный вальс"

Текст: Ирина Огилько
Почти в 80 российских регионах прошел сегодня танцевальный флешмоб, посвященный 78-й годовщине победы в Сталинградской битве. В столице студенты станцевали сначала на площади Победителей перед Музеем Победы, а потом в аэропорту Внуково.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Ранним утром ученики кадетского класса школы № 1080 возложили красные гвоздики к "Вечному огню", затем встали в почетный караул. К этому времени на площади Победителей стали собираться молодые люди. Из репродукторов послышались знакомая для многих мелодия и слова: "Хоть я с вами совсем незнаком, и далеко отсюда мой дом..."

Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"
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Сбиваясь в группки, молодежь разучивала движения. "Сейчас согреемся", - шутили ребята. - "Девчонки, что стоим? Ножкой назад, потом вперед!" "По квадрату надо ходить, а ты мечешься, как хаотичный атом. Кстати, а как тебя зовут?" - спрашивает парень, назвавшийся Олегом. Его партнершу по танцу зовут Ксения, она пришла как волонтер, но стала участницей акции. Потом зазвучали другие песни военных лет, пары снова закружились, некоторые даже подпевали. Прохожие - семья с детьми - тоже начали отбивать ритм на снегу. Потом за чаем ребята делились семейными преданиями. Выпускник МАДИ Михаил, например, рассказал, как во время Великой Отечественной войны сын его прабабушки сгорел в танке под Курском. "А у меня прадед в концлагере выжил", - с гордостью делится студентка кулинарного колледжа Кристина.

Заместитель руководителя исполкома Общероссийского национального фронта Игорь Костюкевич рассказал "РГ", что акция проходит уже третий раз. "Песни фронтовых лет стали своеобразным культурным кодом, и песня "Случайный вальс" - одна из них, - говорит он. - У нее интересная предыистория. Во время войны летчик Василий Васильев в одной из прифронтовых деревень познакомился с девушкой Зиной. Стал танцевать с ней вальс, но начался обстрел. Девушка ему понравилась, и эту историю он рассказал попутчику, которым случайно оказался поэт Евгений Долматовский. В 1942 году в районе Сталинграда поэт прочитал стихи композитору Марку Фрадкину. Так родилась эта популярная песня. К сожалению, летчик погиб в бою, а судьба Зины неизвестна. Но такая история могла случиться и с другими участниками войны. Наша акция призвана объединить молодежь, передать им этот культурный код".

После обеда вальс танцевали в аэропорту Внуково уже другие люди. В других регионах к акции присоединились школьники, курсанты, пассажиры общественного транспорта, студенты и просто прохожие.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 75 лет Великой Победы

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