Закрытие городской свалки едва не привело к мусорному коллапсу

Александровский район Владимирской области в конце января оказался близок к экологической катастрофе. Давно раздражающая население местная свалка - а точнее, мусорная гора высотой с многоэтажный дом, на которую с 2017-го по начало 2020 года свозились столичные отходы, - ожидаемо закрылась. На въездных воротах на полигон 19 января появился баннер "Закрыто для отходов". Однако проблема в том, что альтернативной площадки для размещения бытовых отходов в районе нет. Прекращения деятельности заполненного под завязку полигона в администрации области почему-то не предвидели.

Завалили мусором

По словам депутата Совета народных депутатов Александровского района Сергея Рыбакова, вместимости мусорного полигона, существующего с 1979 года, району хватило бы еще лет на 15, а то и на 20, если бы туда свозился только местный мусор. Но после включения в 2017 году александровской свалки в Госреестр объектов размещения отходов и последовашего (после аукциона) заключения договора аренды на земельный участок под свалкой с новым эксплуатантом на полигон поехали грузовики с мусором из столичного региона. И хотя арендатор потом не один раз формально менялся, не менялась ситуация - потому что все это были "дочки" одной московской компании, говорят местные активисты.

- К нам возили мусор из Москвы и Московской области. Причем по сотне грузовиков с прицепами в день, - рассказывает Сергей Рыбаков. - С 1 декабря 2019 года в регионе начала действовать новая территориальная схема по обращению с отходами, которая исключала ввоз на территорию области чужого мусора, но даже после этого грузовики со столичными номерами не перестали к нам приезжать. По идее силовики должны были проконтролировать исполнение областного закона, но никто этого не сделал. И только с 23 февраля 2020 года, когда городские активисты-общественники просто перекрыли путь чужим мусоровозам, этот поток прекратился.

С того момента почти год еще свалка принимала только местный мусор, но в начале 2021-го эксплуатирующая организация отозвала свою лицензию на размещение твердых коммунальных отходов на александровском полигоне.

- Без возможности размещать на свалке московский мусор объект перестал представлять для эксплуатанта экономический интерес, - уверены местные активисты.

Странные расчеты

Впрочем, резерв вместимости свалки к этому моменту оставался уже минимальным. В администрации Александровского района рассказали, что проверка, которую провело межрегиональное управление Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям с привлечением специалистов Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по ЦФО, установила, что остаточная вместимость свалки на 13 октября 2020 года составляла 41,5 тысячи тонн. В райадминистрации говорят, что это меньше объема отходов, образуемых в муниципалитете за год (около 56 тысяч тонн), а в администрации области, наоборот, считают, что чуть больше. Правда, в ответе на запрос корреспондента "РГ" конкретной цифры названо не было.

В итоге мусорный оператор вынужден пока складировать отходы на территории мусоросортировочной станции, емкость площадок которой очень невелика

Однако в любом случае "чуть больше" - это максимум еще один год работы полигона с момента проведения вышеназванного исследования. Между тем в региональной территориальной схеме обращения с отходами значится, что объект должен функционировать до 2023 года. Видимо, в результате таких странных расчетов ситуация с закрытием полигона и стала для областных властей "неожиданной". Хотя коллеги региональных чиновников "с земли" о такой возможности, как выяснилось, предупреждали.

- Ситуация была прогнозируемая, и в области о ней знали, - считает заведующая отделом природопользования и охраны окружающей среды администрации Александровского района Маргарита Сперанская. - С августа по декабрь 2020 года в администрацию области неоднократно направлялись письма о том, что эксплуатант планирует прекратить свою деятельность. А также о предоставлении информации в наш адрес о дальнейших планах по перераспределению потоков ТКО в случае закрытия свалки и корректировке территориальной схемы обращения с отходами, о необходимости принятия срочных мер в связи с исчерпанием остаточной вместимости действующего полигона в 2021 году.

Со слов Маргариты Сперанской, направлял свои запросы в областной департамент природопользования и охраны окружающей среды и региональный оператор по обращению с ТКО с просьбой проработать вопрос о резервном объекте размещения отходов, но меры так и не были приняты.

В итоге местный мусорный оператор, который с 19 января не может свозить собранные отходы на полигон, вынужден пока складировать их на территории мусоросортировочной станции, емкость площадок которой очень невелика. То есть при промедлении с решением проблемы району действительно грозит мусорный коллапс.

Чьи полномочия?

25 января состоялось заседание областной комиссии по ЧС, на которой подчеркивалось, что, согласно территориальной схеме обращения с отходами, "потоки направления ТКО Александровского района предусмотрены в пределах данного муниципального образования". Варианта с вывозом александровского мусора на полигоны в другие районы схема не содержит.

По итогам КЧС администрации Александровского района было рекомендовано ввести на территории режим повышенной готовности для принятия оперативных мер по размещению местных отходов в соответствии с региональной терсхемой.

- Также принято решение внести изменения в региональную территориальную схему обращения с отходами в соответствии с предложениями по альтернативному варианту места размещения ТКО, которые должна дать в кратчайшие сроки администрация Александровского района. Внесение изменений в терсхему займет от пяти месяцев, - сообщили в администрации Владимирской области.

По словам Сергея Рыбакова, региональные власти сейчас вынуждают райадминистрацию срочно искать участок под новую свалку.

- Но что значит предоставить такой участок? Это же непростая процедура, - объясняет депутат. - Сначала все обсуждается, потом вносятся изменения в терсхему, меняется целевое назначение земельного участка на промышленное, разрабатывается проект полигона, оборудуется площадка, проводится тендер и выбирается эксплуатирующая организация. Это же многомесячная работа. Мусор невозможно начать просто свозить на неподготовленный участок. Кстати, на основании территориальной схемы и федерального закона мусор внутри региона может доставляться на любой официальный мусорный полигон. Нет никакой проблемы. Проблему на сегодняшний день областной департамент природопользования просто создает искусственно.

В администрации района уверены, что полномочия по решению мусорного вопроса (в частности, по созданию производственно-технических комплексов по переработке отходов) принадлежат региону, поскольку терсхема обращения с отходами разрабатывается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с документами территориального планирования и регулируется федеральным законом 89-ФЗ об отходах производства и потребления. В администрации области с этим не согласны.

- Администрация района здесь немного ушла в сторону, что неправильно, - полагает врио заместителя губернатора Роман Годунин. - Потому что в вопросах организации сбора и вывоза мусора, понятно, есть и региональные полномочия, но все должно делаться при участии органов местного самоуправления. Мы отсюда, сверху, не скажем, куда нужно везти мусор, который образовался в Александровском районе.

Сегодня очевидно одно: отсутствие согласия между уровнями власти точно не способствует быстрому и приемлемому для всех (и прежде всего для жителей) решению возникшей проблемы. Хотя быстрых и реальных сейчас вариантов на самом деле немного: это либо временное реанимирование старого полигона, либо доставка мусора на свалки в соседние районы. При этом глава Владимирской области Владимир Сипягин заранее предупредил, чтобы подорожанию услуги люди не удивлялись:

- Решение оператора закрыть полигон для приема отходов стало для нас неожиданностью. Здесь вопрос к местным властям: почему они не контактировали с компанией, работавшей на муниципальной земле? Эту проблему, несомненно, мы решим. Однако стоит учитывать, что при транспортировке мусора в другой район может вырасти и тариф для населения.

Кстати

На территории Владимирской области расположены восемь мусорных полигонов: в Радужном, Киржаче, Юрьеве-Польском, Кольчугине, Александрове, в Меленковском, Камешковском и Петушинском районах. В прошлом году закрылась свалка у деревни Приклон Меленковского района. Кроме того, в Вязниках размещают промышленные отходы, а во Владимире и в Следневском поселении Александровского района действуют мусороперегрузочные станции с элементами сортировки.