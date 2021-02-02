На Чукотке семь человек на вездеходах застряли в тундре

Пассажиры и водители двух колесных вездеходов повышенной проходимости (ТРЭКОЛ) попали в снежный плен, сообщает РИА Новости.

По данным экстренных служб региона, в 20 километрах от села Краснено Анадырского района в снегу застрял один ТРЭКОЛ. Пассажиры вызвали подмогу, но второй вездеход не смог пробиться на выручку. К месту ЧП на разведку были отправлены два снегохода с добровольцами из Краснена.

По данным пресс-службы главка МЧС по региону, с людьми, застрявшими в тундре есть связь, в экстренной помощи они не нуждаются, их местонахождение известно.

С 1 февраля на Чукотке объявлено штормовое предупреждение из-за сильной метели. Видимость в районе ЧП менее 500 метров, ветер порывами 25-42 метров в секунду.