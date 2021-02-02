На Чукотку обрушился мощный циклон

В Анадыре из-за сильной метели отменены занятия в младшей и старшей школах, а также в окружном профильном лицее, колледже. Об этом сообщили в администрации столицы Чукотского автономного округа.

Не работает ледовая переправа через Анадырский лиман, закрыт аэропорт. Введены ограничения для городского пассажирского автотранспорта.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями - метелью, снежными заносами на дорогах, ухудшением видимости, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения, временно отменяется движение городских автобусов № 2 и № 3. Ограничение будет действовать до окончания неблагоприятных погодных явлений", - объявила мэрия столицы Чукотки.

МЧС рекомендует жителям округа соблюдать меры безопасности. Не следует прятаться от ветра у стен домов, на остановках общественного транспорта, около недостроенных зданий. При выезде за пределы населенного пункта сообщить о маршруте следования и времени возвращения родственникам, знакомым, в МЧС.