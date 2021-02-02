На Камчатке морская авиация "спасла" терпящих бедствие летчиков

В Камчатском крае летчики вертолетной эскадрильи провели тренировки по поиску и спасению терпящих бедствие экипажей воздушных судов, сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Вертолеты Ка-27ПС отрабатывали поиск по аварийному сигналу радиотехнических средств, а также посадку на необорудованную снежную площадку и оказание пострадавшим первой помощи.

Кроме того, военнослужащие оттачивали навыки выполнения зависания и удержания воздушного судна в различных метеоусловиях, спуск фельдшера-спасателя с высоты и подъем на борт людей.