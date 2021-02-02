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Рубрика: Экономика

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Дефицит топлива в Хабаровском крае покроет Росрезерв
Текст: Юлия Гарднер (Хабаровск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8372)
В Хабаровском крае продолжается ажиотаж на автозаправочных станциях. Нефтеперерабатывающий завод столицы региона (ХНПЗ) так и не смог запустить производственный цикл, хотя и начал работать 30 января. Не действуют и установки вторичной очистки топлива, из-за чего выпуск горючего до сих пор не налажен. Поэтому принято решение о поставках бензина в край из Росрезерва. Первые цистерны уже находятся в пути.

- Речь идет в первую очередь о марке Аи-92, - сообщил зампред правительства региона по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. - На АЗС "ННК", которые расположены вдоль трасс, бензин будет продаваться и по топливным карточкам (различные предприятия выдают их своим сотрудникам, работа которых связана с передвижением по городу и за наличный расчет.

Фото: iStock
В чем отличие зимнего бензина от летнего

А вот в населенных пунктах в свободном доступе он будет лишь на части заправок (на десяти из 52 в Хабаровске и на двух-трех в Комсомольске-на-Амуре). Это сделано, чтобы топлива хватило автомобилям оперативных служб и общественного транспорта.

При этом на АЗС других компаний бензин всех марок, как и раньше, продается без ограничений. Но, напомним, чтобы приобрести его, автомобилистам придется постоять в длинных очередях.

Правительство Приморского края также предварительно договорилось об открытии хранилищ Росрезерва для пополнения запасов бензина, если такая необходимость все же возникнет.

- На этой неделе на "ННК" возможны перебои с отпуском Аи-95 физическим лицам, но эта потребность будет покрываться за счет АЗС других сетей и независимых заправщиков. Сбоев в обеспечении бензином независимых автозаправочных станций также не ожидается, - подчеркнул министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин.

Стоимость бензина на некоторых АЗС возросла. Власти Хабаровского края уже обратились в ФАС

В свою очередь глава Приамурья Василий Орлов заявил, что "прорабатывается вопрос об ускоренной доставке в область продукции НПЗ Забайкальской и Дальневосточной железными дорогами".

Тем временем стоимость популярных марок бензина на некоторых АЗС возросла. Власти Хабаровского края уже обратились в Федеральную антимонопольную службу.

- Цены примерно на 18 процентов поднялись на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Соответственно, топливо, покупаемое независимыми нефтетрейдерами на бирже и продаваемое затем у нас на небольших частных заправках, тоже подорожало - в среднем на два рубля. Однако мы договорились с ФАС, что на любое повышение цен будем реагировать, - отметил Анатолий Литвинчук.

В регионах Экономика Транспорт Бензин Правительство Росрезерв Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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