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Рубрика: Происшествия

В Приморье под домашний арест отправили действующего депутата и адвоката

Текст: Ольга Журман

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении депутата Законодательного Собрания Приморского края, которая также является адвокатом Приморской коллегии адвокатов.

В Приморье у осужденного за взятку экс-чиновника реквизировали имущество

По данным следствия с 2013 по 2018 годы подозреваемая вместе с соучастниками безвозмездно приобрела право собственности на 21 земельный участок общей стоимостью свыше 15 миллионов рублей. При этом она обманом использовала право на льготное получение участков ветеранами боевых действий.

Суд назначил подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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