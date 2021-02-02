В Приморье под домашний арест отправили действующего депутата и адвоката

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении депутата Законодательного Собрания Приморского края, которая также является адвокатом Приморской коллегии адвокатов.

По данным следствия с 2013 по 2018 годы подозреваемая вместе с соучастниками безвозмездно приобрела право собственности на 21 земельный участок общей стоимостью свыше 15 миллионов рублей. При этом она обманом использовала право на льготное получение участков ветеранами боевых действий.

Суд назначил подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.